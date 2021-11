La médaille de la Ville à l’humoriste Eric Fraticelli A midaglia di a Cità pà quillu chì ci faci assai rida : Eric Fraticelli

Figure insulaire du cinéma et de l’humour Éric Fraticelli, aussi connu sous son nom de scène Pido, a reçu la médaille de la Ville, ce vendredi 19 novembre 2021 au salon napoléonien



"C'est la première fois qu'une mairie me fait un honneur, ça me touche énormément surtout comme ça, qu'Ajaccio accueille un Bastiais ! ", a lancé Eric Fraticelli l'oeil malicieux en recevant la médaille de la Ville d'Ajaccio ce vendredi au sein du Salon napoléonien. A ses côtés le comédien Michel Ferracci avec lequel Pido joue dans Permis de Construire son premier film en tant que réalisateur. Didier Bourdon dans le rôle principal, Anne Consigny, Simon Abkarian, Veronique Volta et des visages de la série Mafiosa font partie du casting de choc pour le long métrage dont la sortie nationale est prévu le 12 janvier. Bien que quelques chanceux aient pu apprécier une avant-première au cinéma Ellipse organisée par l'imprimerie du Pôle.



EMU

On se souvient du duo Tzek et Pido qui a permis au public insulaire et peu à peu national de découvrir l'humour désopilant du comédien. Des planches, Eric Fraticelli est passé au cinéma, L’Enquête corse, Marseille… puis pour la télévision dans les séries Mafiosa, les Beaux Mecs, Le Bureau des légendes où le public le découvre dans un nouveau registre. Il a même endossé les habits de Napoléon, dans le film russe 1812 Ulanskaya ballada. Dans une récente interview parue dans Corse-Matin, le comédien raconte par quel concours de circonstance il a été amené à porter le bicorne. « Le cinéaste russe avait une idée très précise en tête. Il était à la recherche d’un acteur natif de Corse, du même âge et de la même taille que Napoléon. Je suis Corse de naissance, je mesure 1m62 et, à l’époque du film j’avais 43 ans. Pour faire court, il n’y avait que moi sur le marché ! Je correspondais en tout point à son portrait-robot et j’ai obtenu immédiatement le rôle. Mais j’ai longtemps cru à une magagne ».



« Emu et heureux » de recevoir la médaille de la Ville, Eric Fraticelli y voit la reconnaissance en Corse pour son travail, « cela fait déjà quelques décennies que je fais rire en Corse et au-delà ». Et on espère pour longtemps encore.





