La mairie d’Ajaccio recrute un responsable des expositions temporaires

Description du poste

Le responsable des expositions temporaires assure la gestion des expositions temporaires, ainsi que la gestion du fond des peintures corses.



Vos activités principales

Gérer les expositions temporaires

• Assurer la coordination et la mise en oeuvre de la manifestation sous la validation du conservateur et du commissaire

• Elaborer le planning prévisionnel

• Assurer les demandes de prêt

• Assurer les engagements de dépenses relatives aux expositions

• Assurer l’organisation du montage et démontage de l’exposition

• Participer à l’élaboration et à analyse des marchés publics sous l’autorité du secrétariat général.

• Gérer les éditions relatives aux expositions

• Assurer le suivi de l’exécution des ouvrages avec la maison d’édition retenue

• Gérer les demandes de reproductions photographiques

• Gérer la réception des textes avec les auteurs

• Assurer la gestion des conventions avec les prestataires extérieurs et institutions

• Gérer le fond des peintures corses

• Participer à la stratégie de conservation préventive

• Assurer la gestion des acquisitions relative au fond corse sous l’autorité du conservateur

• Assurer la mise en oeuvre d’exposition temporaire autour du fond corse sous l’autorité du conservateur

• Assurer la rédaction des ouvrages relatifs au fond de peintures corses sous l’autorité du conservateur

• Assurer la mise en valeur de façon générale du fond de peintures corses



Vos compétences

Savoirs :

• Principes d’organisations d’évènements culturels

• Connaissance en gestion muséale

• Connaissance des acteurs du secteur culturel et artistique ainsi que connexes

• Capacité à mobiliser une équipe (management par projets et objectifs)

• Notions de scénographies

• Notions des règles budgétaires

• Notions des règles de conservation préventives

• Connaissances des règles et procédures administratives



Savoir-faire :

• Organiser des évènements culturels muséaux

• Connaissance en édition

• Savoir créer une synergie entre les partenaires publics et privés

• Savoir planifier son travail et évaluer les temps d’intervention

• S’exprimer en anglais, italien, espagnol



Savoir être :

• Capacité d’écoute

• Réactivité

• Discernement

• Objectivité

• Disponibilité



Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail :

• Temps complet – 38h20



Conditions particulières :

• Travail week-ends, jours fériés