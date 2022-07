La mairie d’Ajaccio recrute un régisseur lumière A merria d’Aiacciu ricruta u so regidori lumi

Filière technique – Catégorie B

Date limite de Candidature : 3 août 2022





Description du poste



Sous l’autorité du chef de service technique spectacle et sécurité, vous devrez assurer la préparation logistique et technique des manifestations au sein du théâtre municipal et des manifestations hors les murs pour le théâtre, la danse, les concerts, les conférences, vidéo.



Vos activités principales Assurer la régie lumière des spectacles ou évènements programmés et peut-être concevoir la mise en lumière des spectacles accueillis. Intervenir sur le montage, l’exploitation et le démontage du matériel d’éclairage scénique.

Assurer le rangement, le bon fonctionnement et de l’entretien courant du matériel d’éclairage scénique.

Coordonner le travail des techniciens intermittents engagés en renfort.

accueillir les compagnies et participer à la négociation et au suivi des fiches techniques.

accueillir les compagnies et participer à la négociation et au suivi des fiches techniques. Mettre à jour la fiche technique de chaque lieu et gérer le stock de consommables propres aux trois salles.

Être le garant de l’application du planning de travail établi par le directeur technique. Assurer le suivi des questions techniques liées au bâtiment et aux équipements techniques, assurer la maintenance électrique légère.

Assurer le suivi de l’application des obligations techniques relatives aux ERP en matière de sécurité incendie et d’hygiène.

Vos activités occasionnelles Monter et démonter les autres dispositifs techniques et des décors

Manipulation de charges lourdes

Participer à d’autres activités de la salle : cinéma, vidéo…

Monter et démonter les expositions de l’Espace Diamant Vos compétences

Savoirs / Savoir-faire : Connaissances dans les techniques Lumières

Maîtrise des technologies des matériels

Connaissance et pratique des équipements informatiques

Connaissance des contraintes techniques et de sécurité des lieux et du public

Connaissance des techniques de la machinerie, du plateau et de l'éclairage des spectacles, connaissance des matériels vidéo

Titulaire CACES et Habilitation électrique

Capacité d’encadrement

Savoir être : Sens des responsabilités,

Esprit d’initiative, d’analyse, de synthèse

S’adapter aux imprévus, faire preuve d’assurance pour diriger son équipe et anticiper les besoins

Grande rigueur dans l’organisation du travail

Goût du travail en équipe ; autonomie Curiosité, dynamisme, inventivité et disponibilité (soirs et week-ends)





Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail : Temps complet 35h (Pas de RTT) Conditions particulières : Travail en horaires variables et décalés : jour, soirée, nuit. le week-end et les jours fériés

Etablissement par le Régisseur d’un planning mensuel

Congés pris dans leur grande majorité durant la période estivale

Exigences :

Expérience professionnelle confirmée dans le domaine du spectacle vivant d’au moins 5 ans comme régisseur lumière

Formation SSIAP 1, CACES, habilitation électrique

Connaissance des nouvelles technologies et maîtrise des outils informatiques. Disposer d’un bagage technique solide et maîtriser le matériel et les techniques du métier (optique, électricité, photométrie, colorimétrie, informatique, électrotechnique)

Permis B

