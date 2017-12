La mairie d’Ajaccio recrute un gestionnaire des Marchés Publics A Cità d'Aiacciu ricruta u gistiunariu di i marcati publichi

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et/ ou adjoints administratifs

Date limite des candidatures : 31/12/2017





Description du poste

Au sein de la Direction des Marchés Publics, vous participerez à la mise en œuvre de la politique d’achat de la collectivité. Vous rédigerez et gérerez administrativement les marchés publics de toutes catégories (fournitures, services, travaux…), en liaison avec les services concernés et serez force de proposition et de conseil. Vous assurerez des échanges permanents avec les collaborateurs du service ainsi que les échanges fréquents d’informations avec le supérieur hiérarchique.



Vous serez principalement en lien avec les différents services de la Ville, la recette municipale ainsi que la préfecture, les entreprises, la direction de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Vos activités principales Rédaction des pièces administratives du marché Effectuer les montages du dossier de consultation et lancement de la procédure

Utiliser la plate-forme électronique des marchés publics lors de la procédure de passation ;

Faire le suivi de l’ensemble de la procédure de passation;

Rédiger les actes administratifs liés aux procédures de marchés publics ;

Aider au suivi de l’exécution financière et administrative du marché.

Gestion de la publicité : Effectuer la rédaction et mise en ligne sur différents supports, des avis d’appel public à concurrence, des avis rectificatifs et des avis d’attribution.

Suivi de la procédure de consultation, du lancement à la notification : Effectuer le suivi du retrait des dossiers de consultation ;

Effectuer le suivi des remises de candidature et d’offre ;

Préparer les tableaux d’ouverture des candidatures et des offres ;

Participer aux comités d’ouverture des plis (COP) ;

Faire le visa des rapports d’analyse ;

Préparer les dossiers en vue des séances de la commission d’appel d’offres (CAO) et commission d’attribution de MAPA (CoMAPA). Gestion des dossiers de marchés publics :

Classer et archiver les marchés. Conseil juridique :

Interne :

: : Accompagner les services dans la définition de leurs besoins (objectifs de développement durable) et l’optimisation des cahiers des charges ;

Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics. Externe :

- Expliquer les modalités de passation des marchés publics ;

- Répondre, le cas échéant, aux demandes des entreprises sur les questions partie administrative des marchés et en lien avec le(s) service(s) instructeur(s).



Occasionnellement,



- Expliquer les modalités de passation des marchés publics ; - Répondre, le cas échéant, aux demandes des entreprises sur les questions partie administrative des marchés et en lien avec le(s) service(s) instructeur(s). Participer aux négociations et aux réunions de préparation ou de suivi des marchés ;

Assurer la veille juridique ;

Etablir les tableaux de bord, suivi indicateurs marchés publics. Vos compétences BAC+3 minimum (profil juriste de préférence)

Connaissance en finances publiques, méthode d’analyse et de contrôle des coûts et des offres

Bonne connaissance de la réglementation en matière de commande publique notamment en termes de passation des marchés publics

Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité

Pratique des logiciels de bureautique, prise en compte de la dématérialisation

Logiciel marchés publics (actuellement progiciel MARCO)

Rédaction d’un acte administratif

Rigueur, discrétion, Autonomie, capacités d’analyse et capacités d’adaptation.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer