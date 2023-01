La mairie d’Ajaccio recrute un chef de service technique A merria d’Aiacciu ricerca un capisirviziu tecnicu



Catégorie A – Filière technique

Date limite de Candidature : 24/02/2023





Description du poste



Sous l'autorité de la directrice de la culture et du directeur adjoint en charge de la technique, le chef de service prépare, organise, coordonne, contrôle l’ensemble des moyens humaines et matériels nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation technique des lieux, des spectacles, évènements et manifestations du théâtre municipal et des sites culturels de la ville.

Il veille au respect des normes et consignes de sécurité applicables aux Etablissements Recevant du Public et supervise la sécurité des sites.





Vos activités principales :

Superviser la mise en œuvre des spectacles, évènements et manifestations

Déterminer et valider les conditions techniques de réalisation et d’exploitation des spectacles, évènements et manifestations

Mettre en adéquation les moyens humains, financiers et techniques selon les besoins artistiques et culturels

Assurer les bonnes conditions d’écoute, de vision et d’installation des publics

Organiser le pôle technique (encadrement de 14 agents)

Réaliser et suivre le budget technique

Négocier avec les fournisseurs et artistes

Organiser et suivre l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements scéniques

Co-organiser l’entretien et la maintenance des lieux et bâtiments

Définir les besoins de matériel et d’évolution des locaux

Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de préventions des risques s’appliquant aux professionnels et aux publics.

Vos activités occasionnelles :

Superviser le montage des expositions de la Direction de la Culture (salle du 1er étage de l’Espace Diamant et hors les murs)



Vos compétences :



Savoir : Posséder de solides connaissances du monde du spectacle

Bien connaitre les consignes et règles de sécurité relatives à l’accueil du public et des artistes et les règlementations d’un Etablissement Recevant du Public

Savoir évaluer une faisabilité, élaborer une réponse technique, élaborer un budget en conséquence

Bien connaitre le fonctionnement du matériel technique (son, lumière et scénique) et diagnostiquer les besoins en matériels techniques

Savoir monter un marché public relatif à la technique Savoir-faire : Management d’équipe Savoir être : Organisé, méthodique et rigoureux

Capacité d’anticipation et de prise de décision

Capacité managériale et de coordination

Conditions d’exercice du poste :



Rythme de travail : Temps complet (selon les besoins du service)

Conditions particulières : Travail de week-end, nuit et jours fériés possibles



Exigences :

