La mairie d’Ajaccio recrute un chef de service comptabilité/préfiguration du compte financier unique

Description du poste

Sous l'autorité du Directeur des Finances et du Directeur Adjoint des Finances, le Chef de service Comptabilité / préfiguration du compte financier unique, a en charge l’exécution budgétaire du budget principal et des budgets annexes de la Ville. Il est garant de la qualité comptable, du lien fonctionnel avec la trésorerie du grand Ajaccio et avec les référents comptables dans les services de la Ville. Il met en place des procédures internes permettant de sécuriser la chaîne comptable depuis l’engagement dans les services jusqu’au mandatement à la trésorerie.



Il a en charge :

- La gestion de la trésorerie

- La comptabilité patrimoniale (inventaires, opérations liées à l’Actif),

- La gestion des provisions,

- La gestion des rattachements et des restes à réaliser,

- La comptabilisation des travaux en régie.



Il est responsable du rapprochement des comptes administratifs de la ville avec les comptes de gestion de la trésorerie. Il corrige les anomalies détectées par le trésorier. Sa mission principale est donc d’améliorer la qualité comptable des budgets de la Ville. Il encadre en direct deux Assistants référents (Dépenses et recettes) et 8 gestionnaires de comptabilité.



Vos activités principales :

• Management du Service (10 agents)

• Lien fonctionnel principal avec la trésorerie du Grand Ajaccio

• Lien fonctionnel principal avec les référents comptables dans les services de la Ville

• Contrôler la régularité des actes comptables

• Qualité comptable

• Effectuer une veille réglementaire sur la comptabilité

• Opérations de fin d’année et pointage CA/CDG

• Interlocuteur des tiers (entreprises etc…)

• Suivre la trésorerie

• Effectuer les opérations comptables complexes

• FCTVA

• Engagement / Gérer les bons de commande

• Mandatement / inventaire comptable

• Contrôler l’exécution des marchés

• Facturier / gestion des tiers / Chorus Pro

• P 503 et comptabilité des recettes

• Emettre les titres directs

• Gérer les régies (Titres – arrêtés)



Vos compétences :



Savoir :

• Connaissance des règles de la comptabilité publique et du plan comptable

M14 / M57

• Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement.

• Qualités rédactionnelles et relationnelles.





Savoir-faire :

• Maîtrise des AP/CP

• Maîtrise de la gestion financière des marchés publics

• Maîtrise du logiciel ASTRE GF et des outils PES V2

• Maîtrise de la méthodologie de projet – travail en réseau - communication





Savoir être :

• Sens de l'organisation et de l'anticipation

• Management qualité

• Rigueur

• Savoir rendre compte

• Grande discrétion



Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail : 38h20/semaine (8h-12h10 / 13h30-17h)

Congés : 25 + 2j/an congé annuel + 15j RTT