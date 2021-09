La mairie d’Ajaccio recrute un assistant d'accueil petite enfance A merria d’Aiacciu ricruta u so Assistanti d’accolta zitellina

Catégorie C – filière médico-sociale

Date limite de Candidature : 21 octobre 2021



Description du poste

Au sein de la direction de la petite enfance, vous serez chargé d’assurer le bien-être des enfants au niveau physiologique, physique et psychologique.



Vos activités principales

Accueil des enfants, des parents et autres responsables légaux : Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant

Etablir une relation de confiance avec les parents

Participer au dépistage des troubles éventuels présentés par l'enfant et informer la directrice

Communiquer au quotidien avec la famille Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants

Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité affective et physique

Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant

Contrôler les ordonnances médicales et administrer les médicaments après accord de la directrice Aide à l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et des comportements autonomes

Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants : Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques

Organiser et animer des jeux et ateliers d'éveil et d'expression

Gérer les conflits entre les enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Assurer la sécurité et prévenir l'accident

Alerter et réagir en cas d'accident

Mettre en place les premiers soins en fonction de ses compétences

S'assurer de la propreté, de l'hygiène et du respect du matériel et de l'environnement Transmission d'information : Recevoir et transmettre un message

Tenir à jour le cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements majeurs Participation à l'élaboration du projet d'établissement : Situer sa fonction et son rôle dans l'établissement et au sein de l'équipe

Participer au travail d'équipe et aux réunions

Rendre compte d'observations et d'activités effectuées Prise en charge d'enfants handicapés ou porteurs de maladie chronique

Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires



Vos activités spécifiques Assurer la réception, le mixage et le service des repas

Assurer la continuité de la direction en l’absence de la directrice, mission dépendant du planning des agents de la structure, fonction exercée à tour de rôle. Vos compétences

Savoirs : Développement psychomoteur de l'enfant

Notions de psychologie

Indicateurs d'alerte dans le comportement de l'enfant

Principes d'hygiène corporelle

Principes et règles éducatives

Règles et consignes de sécurité

Projet d'établissement Savoir-faire : Créer un cadre sécurisant pour l’enfant, l’accompagner dans les activités d'éveil

Techniques d'écoute active, de communication et d'observation

Techniques de régulation et de résolution de conflits Savoir être : Sens des responsabilités

Esprit d'équipe

Disponibilité

Discrétion, respect du secret professionnel

Capacités à gérer les situations d'urgence Conditions d’exercice du poste 37h30 par semaine soit en continu soit avec une coupure selon le planning établi par la directrice de l’établissement

Prévoir modifications des horaires en fonction des activités initiées Exigences CAP « petite enfance » ou diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture

