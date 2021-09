La mairie d’Ajaccio recrute un Coordinateur des Temps Périscolaires A merria d’Aiacciu ricruta u so cuurdinatori di i tempi perisculari

Filière Sociale ou Administrative – Catégorie A

Date limite de Candidature : 8 octobre 2021



Description du poste

Sous l’autorité de la Directrice EVS, le coordinateur des temps périscolaires, participe à la mise en oeuvre de la politique éducative. Il a en charge la coordination de l’activité des temps périscolaires et la mise en oeuvre des projets

Il élabore avec la DEVS le projet pédagogique, veille à sa mise en oeuvre et à son développement au sein de chaque école

Il accompagne les responsables d’équipes dans l’organisation de leurs missions

Il assure le suivi du tutorat des stagiaires (conseils professionnel, bilans intermédiaires)

Il veille à la mise en place du PAI et de son suivi

Il veille à l’application des bonnes pratiques en matière d’hygiène et de diététique sur les temps périscolaires

Il coopère avec les différents partenaires pour l’organisation de l’accueil d’enfant en situation de handicap durant les temps périscolaires (institutions spécialisées, Education Nationale, parents, DRH, …)

Il veille à la bonne gestion et à la cohérence des occupations des locaux scolaires Vos activités principales Accompagner les responsables des sites périscolaires dans l’organisation du travail

Mettre en oeuvre un management transversal par projet et par objectif au sein des équipes périscolaires,

Suivre et contrôler la cohérence et la pertinence de l’organisation des équipes périscolaires avec le souci permanent de l’intérêt de l’enfant,

Favoriser la bonne transmission des informations (circuit et diffusion),

Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, ressources, etc.),

Mettre en oeuvre des mesures préventives et correctives dans l’organisation du travail au vu des contraintes du Service Public,

Prendre en compte les évolutions statutaires et réglementaires relatives aux métiers et aux qualifications dans le domaine périscolaire,

Accompagner les responsables périscolaires dans leurs missions d’évaluation de leurs équipes,

Vérifier et valider les commandes de matériel périscolaire de la Caisse des Ecoles.

Accompagner au quotidien les agents municipaux de la DEVS affectés dans les écoles : ATSEM – AGENTS PERISCOLAIRES - SECRETAIRES

Veiller à la bonne mise en oeuvre des directives de la Direction,

Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipes,

Accompagner les agents dans l’amélioration de leurs pratiques professionnelles,

Repérer les dysfonctionnements et les signaler,

Transmettre les informations inhérentes à l’organisation et au fonctionnement des différentes structures,

Réguler les situations conflictuelles et tensions au sein des équipes par des techniques d’animation et de médiation.

Contrôler l’application des dispositions réglementaires

Rédiger des documents administratifs en lien avec les actions périscolaires,

S’assurer du respect et de l’application du règlement intérieur régissant les temps périscolaires,

Veiller à l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail (HACCP),

Veiller régulièrement à la présence et au respect des Protocoles d’Accueils Individualisés (PAI).

Participer, sous l’autorité de la Directrice EVS, aux relations avec les institutions et les partenaires

Collaborer à l’animation opérationnelle des partenariats,

Gérer, sur site, les relations entre les équipes, l’Education Nationale et les partenaires,

Participer à la transformation des structures périscolaires sous l’influence des politiques éducatives,

Etre un interlocuteur auprès de la CAF pour les actions relevant du loisir éducatif dans les Accueils Collectifs de Mineurs déclarés,

Participer à la déclaration des accueils périscolaires en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), auprès de la CAF.

Assurer la transmission d’informations entre les familles et la DEVS sur les temps périscolaires

Gérer les situations difficiles sur les temps périscolaires (comportements inappropriés, discipline, etc.) et assurer le lien avec les équipes et les familles afin de déterminer les solutions adaptées à mettre en place et suivre l’évolution des différentes situations.

Être le référent accueil spécifique

Accompagner les équipes périscolaires dans l’accueil des enfants en situation de handicap,

Chercher des solutions pratiques pour faciliter la prise en charge de ces enfants sur les temps périscolaires,

Accompagner les AVSco dans leurs missions de soutien sur les temps périscolaires,

Assurer le suivi des partenariats avec les institutions spécialisées (projets d’inclusion),

Participer aux réunions de Projets Personnalisés de Scolarisation (suivi de l’enfant),

Coordonner la mise en place de réunions de sensibilisation et de formation des équipes.

Être un relais d’information

Proposer des réunions d’information dans le domaine de l’enfance et de l’éducation (Diététicien, etc.)

Elaborer des supports de promotion et d’information en éducation à destination des personnels et du public.

Participer à l’optimisation de l’outil informatique dans la gestion périscolaire

Accompagner les équipes périscolaires dans l’utilisation des tablettes et assurer le lien avec le Guichet Unique,

Élaborer des outils de gestion permettant un meilleur du fonctionnement du service (tableaux de bord, feuilles d’émargements, etc.),

S’assurer de la cohérence de l’occupation des locaux scolaires avec les activités périscolaires

Etablir des relations avec les acteurs de la vie locale notamment associatifs, les différents partenaires et les services municipaux pour les actions relevant d’une occupation de locaux scolaires en coordination avec le service logistique technique de la DGA,

Collaborer à la réalisation d’actions en lien avec le Contrat de Ville dans le cadre des dispositifs Politique de la Ville,

Veiller au bon respect des procédures administratives des kermesses et autres évènements relevant de l’Education Nationale.

Conditions d’exercice du poste

Rythme de travail : Temps complet Conditions particulières : Travail administratif

Possibilité de travail sur les temps d’accueils périscolaires

Déplacements réguliers dans les différentes écoles

Vos compétences

Savoirs : Maîtrise de la réglementation des accueils périscolaires et des ACM

Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel)

Maîtrise du management d’équipe

Connaissance du cadre réglementaire relatif à l’accueil de l’enfant handicapé (PAI, etc.) Savoir faire : Compétence dans le domaine de l’animation des enfants de 3 à 11 ans

Connaissance des différents partenaires et institutions évoluant dans le secteur de l’éducation

Techniques de pilotage et d’animation d’équipes Savoir être : Sens de l’écoute et de la communication, diplomatie

Capacité d’organisation, rigueur

Autonomie, discrétion, polyvalence

Esprit d’initiative

Ponctualité et assiduité Exigences : Expérience dans le domaine de l’éducation, Education Nationale et animation

DE JPES, DES JEPS souhaités

