La mairie d’Ajaccio recrute un Chef de service gestion et exploitation des espaces plantés A merria d’Aiacciu ricruta u so Capisirviziu gistioni è sfruttera di i lochi posti

Filière technique - Catégorie A

Date limite de Candidature : 24/02/2023





Description du poste



Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’environnement, de la végétalisation et du littoral, au sein de la direction générale adjointe environnement, cadre de vie et attractivité, le/la chef(ffe) de service gestion et exploitation des espaces plantés est chargé(e) de proposer, de mettre en œuvre, de contrôler et d’évaluer les actions et opérations visant à assurer la gestion et l’entretien des espaces plantés communaux et des autres espaces placés sous la responsabilité du service. Il/elle est également force de propositions concernant la mise en œuvre d’actions innovantes ou stratégiques dans ce domaine.



Vos activités principales Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’environnement, d’espaces végétalisés et de littoral et plus particulièrement en matière de végétalisation, de fleurissement et de biodiversité ;

Proposer et mettre en œuvre les actions nécessaires à la création, la gestion, l’entretien et la protection des espaces plantés, ainsi que les aires de loisirs non surveillées (aires de sport et aires de jeux) ;

Planifier, organiser et superviser des opérations de gestion et d’entretien des espaces plantés ;

Evaluer l’efficience des opérations, suivre et analyser les coûts de gestion liés ;

Contribuer à proposer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de lutte contre les incivilités ayant un impact sur la gestion des espaces plantés ;

Contribuer à élaborer et à mettre en œuvre une politique de participation citoyenne avec les écoles et des associations de quartier en matière de gestion des espaces plantés ;

Contribuer à organiser les actions de signalement des dysfonctionnements de qualité des espaces publics en lien avec les autres services : voirie, propreté urbaine, CAPA ;

S’assurer de la coordination avec les autres services de la Ville (Proximité, Propreté Urbaine, Voire, Police Municipale, Logistique, Commerce, Vie Scolaire…) ainsi qu’avec la CAPA.

Être force de proposition et effectuer une veille active en matière d’actions innovantes, stratégiques en matière de gestion des espaces plantés et d’amélioration du cadre de vie.

Assurer une veille réglementaire et technique dans les domaines de compétence du service

Contribuer à conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, directions dans le domaine d’activité du service ;





En matière d’encadrement et de management, il/elle est particulièrement chargé(e) de :

Animer et piloter les équipes (jardiniers, élagueurs, débroussailleurs, agents dédiés aux aires de loisirs non surveillés): organisation du travail des agent, élaboration et suivi des plannings, contrôle du respect des instructions et des consignes, etc. … ;

Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes ;

En lien avec la direction, assurer la gestion administrative des agents : congés, absences injustifiés, formations, heures supplémentaires, … ;

Organiser et réaliser les évaluations annuelles des agents ;

S’assurer du respect des règles de sécurité et d’hygiène par les agents : EPI, prévention des risques, etc… ;

Veiller à la bonne utilisation des moyens techniques et numériques mis à disposition des équipes ;

Proposer, mettre en œuvre, et évaluer les procédures internes encadrant l’activité quotidienne des équipes de terrain.

En matière de pilotage administratif et financier, il/elle est particulièrement chargé(e) de :

Participer, le cas échéant, en lien avec le chef de service production végétale et moyens techniques, à l’expression des besoins en matière d’achats publics, au suivi des procédures d’achats ;

Participer à la rédaction des pièces techniques, des rapports d’analyse des offres, participation CAO, participer aux négociations avec les candidats, suivre l’exécution des marchés (relations avec les fournisseurs, suivi et contrôle des prestations, etc,…) ;

Assurer le reporting d’activités (notes, rapport d’activité, rapport de gestion, etc, …) ;

Contribuer au suivi de la préparation et de l’exécution budgétaire du service ;

En lien avec le chef de service production végétale et moyens techniques, s’assurer de la conformité des équipements, matériel électriques, thermiques et roulants et définir les besoins en maintenance ou de remplacement ;

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie pluriannuelle d’investissement concernant les matériels thermiques, électriques et roulants de la direction ;

Assurer le traitement et le suivi de dossiers particuliers (litiges, ...) ou transmettre au service concerné ;

En matière de communication interne et externe, il/elle est particulièrement chargé(e) de :

En lien avec la direction de la proximité, gérer et suivre les relations avec les usagers (commerçants, résidents, ….) ;

Participer à des réunions de proximité avec les riverains, des élus, des associations ou des écoles ;

Participer en tant que nécessaire aux réunions avec les autres services de la Ville (Proximité, Police Municipale, Logistique, Commerce, Vie Scolaire…) ainsi qu’avec la CAPA.

En matière de Production végétale et d’aménagements paysagers, en lien avec la direction et le chef de service production végétale et moyens techniques :

Participer au montage de projets, à l’élaboration des plans d’équipement des superstructures, infrastructures, réseaux et installations nécessaires au développement de la cité ;

Participer à l’élaboration et planification des programmes de travaux neufs, coordination des projets inter services en aménagement et génie urbain :

Participer au développement de la palette végétale ;

Participer au suivi et au contrôle des chantiers ;

Participer aux décorations florales évènementielles en fonction des besoins des directions communication/festivités/cabinet du Maire

Participer au bon fonctionnement des réseaux d’arrosage existants et en assurer la maintenance

Participer au développement de la base de données SIG de la direction (réseaux et patrimoine végétal)

En matière de gestion raisonnée des espaces plantés :

Faire de la veille règlementaire et technique dans les domaines liés à la création et à l’entretien des espaces plantés

Veiller à la prise en compte des objectifs d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité dans les projets neufs, de réhabilitation et dans l’exploitation quotidienne des sites ;

Développer des méthodes de gestion durable : gestion différenciée, économe en eau, «zérophyto», labellisation écojardin

Adapter les techniques de gestion aux évolutions des demandes sociales et des politiques écologiques durables

Vos activités occasionnelles Participer aux manifestations de fêtes de fin d’année et fête de la ville



Vos compétences Savoirs : Organisation et fonctionnement des collectivités

Gestion du domaine public communal

Procédure d’appel d’offre et d’achats public

Instances, processus et circuit décisionnels

Techniques de négociation et communication

Méthodologie d’ingénierie de projet

Outils de pilotage opérationnel et de suivi des activités

Techniques et outils de planification

Méthodologie et outils d’analyse des coûts

Méthode et outil d’évaluation de l’activité

Procédures qualité de service

Techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère

Réglementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives

Connaissances dans le domaine des Espaces verts et toutes activités attenantes (environnement, écologie, agronomie, …)

Connaissances en matériels de parcs et jardins, outils horticoles et équipements des agents

Connaissances sur les besoins en eau et les systèmes d'arrosage automatique

Réglementation des produits phytosanitaires et protection biologique intégrée

Notions en environnement et en urbanisme

Connaissances en nouveaux espaces verts : sites propres de transport en commun, jardins de poche, noues végétalisées, végétalisation verticale et sur toiture, agriculture urbaine

Connaissance de la réglementaires des aires de loisirs non surveillées : aires de sport et aires de jeux

Evolutions technologiques des aires de loisirs non surveillées : aires de sport et aires de jeux

Outils bureautiques standards

Logiciels métier type Astre et MARCOWEB

Savoir-faire : Encadrement d’équipes techniques

Actualiser ses connaissances dans les domaines liées à la création et à l’entretien des espaces verts

Traduire les orientations politiques en plan d’action et projet

Travailler en équipe et en transversalité

Aptitude à la communication orale et écrite

Savoir définir les priorités et les urgences

Savoir-être : Rigueur

Savoir prioriser les demandes

Discrétion professionnelle

Capacité d’écoute et aptitude au dialogue

Disponibilité

Autonomie

Déontologie

Pédagogie

Adaptabilité

Diplomatie

Polyvalence

Esprit d’initiative

Sens du service public

Créatif

Disponible et posséder le sens de l’urgence

Précis et prudent

Conditions d’exercice du poste :



Rythme de travail : Hebdomadaire 38H20 heures

Horaires : 8H00-12H00 et 13H30-17H10 du lundi au vendredi

Exceptionnellement, horaires décalés, week-end ou jours fériés.



Exigences :

Diplôme en botanique/environnement/écologie ou diplôme de jardinier des espaces verts et naturels ou expérience dans ces domaines

Connaissances en installation et maintenance des installations d'arrosage automatique ou expérience dans ce domaine

Certiphyto territorial obligatoire Chef de service gestion et exploitation des espaces plantés 24.02.23.pdf (275.44 Ko)



