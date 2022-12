La mairie d’Ajaccio recrute un Chef de service gestion et exploitation des espaces plantés Filière technique - Catégorie A

Date limite de Candidature : 06/01/2023



Description du poste Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’environnement, de la végétalisation et du littoral, au sein de la direction générale adjointe environnement, cadre de vie et attractivité, le/la chef(ffe) de service gestion et exploitation des espaces plantés est chargé(e) de proposer, de mettre en œuvre, de contrôler et d’évaluer les actions et opérations visant à assurer la gestion et l’entretien des espaces plantés communaux et des autres espaces placés sous la responsabilité du service.



Il/elle est également force de propositions concernant la mise en œuvre d’actions innovantes ou stratégiques dans ce domaine.



Retrouvez dans la pièce jointe ci-dessous le descriptif du poste. Chef de service gestion et exploitation des espaces plantés 06.01.23.pdf (275.99 Ko)



