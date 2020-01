La mairie d’Ajaccio recrute un Agent de la Propreté Urbaine A merria d’Aiacciu ricruta un Agenti di a Pulizia Urbana

Cadre d’emplois : Adjoint Technique

Date limite de candidature : 29 janvier 2020







Description du poste Au sein de la Direction de la Propreté Urbaine, vous effectuerez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.

Vous serez en charge d’avertir le chef d’équipe ou le chef de secteur en cas de difficulté.

Vos activités principales Effectuer le nettoyage manuel ou mécanique (ex : souffleur) du domaine public en assurant une assistance aux moyens mécaniques (ex : lancier) ;

Assurer l’enlèvement des détritus abandonnés sur le domaine public ;

Balayer, ramasser tout ce qui souille le domaine public (déjections canines, mégots, papiers, cartons, etc.) les trottoirs et les caniveaux ;

Balayer et mettre en sacs les déchets puis les déposer dans des conteneurs fixes, pour la collecte des poubelles présentes sur sa zone de travail ;

Grouper autour des conteneurs les différents déchets (encombrants, bois, etc.) rencontrés sur la zone de travail en vue de la collecte de la part de la CAPA ;

Arracher systématiquement les herbes folles sur les trottoirs et les chaussées ;

Respecter les règles de sécurité (port E.P.I, balisage des chantiers...) ;

Nettoyer les voies, espaces publics et ouvrages d’art ;

Constater et alerter de l’état de la propreté des espaces publics.

Activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques Assurer sur demande de son supérieur hiérarchique la conduite d’un véhicule VL ;

Collecter les sacs de corbeilles appartenant à la Propreté Urbaine ;

Procéder aux opérations de dés-affichage ;

Assurer en cas de nécessité et suivant un planning, la collecte de différents déchets (papiers, cartons, déchets verts, etc.) présents dans les bâtiments communaux et sur la voie publique ;

Apporter son soutien aux agents du camion plateau, si besoin, et sur demande de sa hiérarchie.

Vos compétences Savoir : Réglementation hygiène et sécurité.

Gestes et postures professionnels.

Connaissance du domaine public communal. Savoir faire : Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Savoir transmettre une information.

Savoir rendre compte. Savoir être : Consciencieux.

Esprit d’initiative.

Sens de l’écoute.

Esprit d’équipe.

