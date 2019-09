La mairie d’Ajaccio recrute son (sa) Directeur (rice) du contrôle de Gestion A merria d’Aiacciu ricruta u/a so Dirittori(rici) di u cuntrollu du Gistioni



Catégorie A

Date limite de Candidature : 11 octobre 2019







Description du poste Sous l’autorité du Directeur Général des Services vous aurez la responsabilité de consolider et de développer le contrôle de gestion de la ville d’Ajaccio.

Vos activités principales Réaliser le reporting de l’ensemble des directions de la ville.

Réaliser et piloter l’audit

Créer des outils de pilotage et d’aide à la décision

Produire des outils de gestion et élaborer le tableau de bord

Participer à la construction et suivre le budget

Réaliser les études à la demande

Vos compétences Connaissance des politiques publiques et des métiers de la ville d’Ajaccio

Compétences en finances, comptabilité publique et environnement juridique des collectivités locales

Compétences dans les domaines RH, Marché public, systèmes d’information

Maitrise des méthodes et outils du management de projet

Maitrise des logiciels métiers : BO (niveau expert), Atre GF et RH

Maitrise des techniques d’analyse et de calcul de coût Savoir-faire : Conception d’outils de pilotage

Elaboration de diagnostics

Evaluation des risques

Aptitude au pilotage de projets transversaux

Capacité managériale Savoir être : Rigueur, fiabilité

Excellente capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse

Sens de la pédagogie

Bon relationnel, autorité naturelle, ténacité

Force de proposition

Capacité d’organisation

Autonomie

Esprit d’initiative

Réactivité et disponibilité

Capacité à aborder des domaines variés, touchant à tous les domaines d’intervention de la commune Exigences : Expérience dans le domaine de l’encadrement d’un service de contrôle de gestion Savoir :Savoir-faire :Savoir être :Exigences :

