La mairie d’Ajaccio recrute son médiateur culturel numérique

Description du poste



Au sein de la médiathèque des Jardins de l’Empereur, le médiateur culturel et numérique assure l’accueil physique et téléphonique du public. Il met en place et anime les projets culturels et ateliers liés au dispositif du musée numérique (Micro Folie), il conçoit et réalise des ateliers adaptés aux différents publics.

Il organise des conférences et activités variées relatives au musée numérique, contribue à la création, la gestion et le pilotage de contenus numériques et enfin il évalue chaque activité réalisée et établie un bilan trimestriel.

Vos activités principales



- Sous l’autorité de la Responsable de la médiathèque, vous serez en charge :



- D’accueillir et orienter les usagers (présentation des supports du musée numérique)



- De concevoir et réaliser les projets et ateliers du musée numérique



- Promouvoir les activités du musée numérique (supports de communication)



- Assurer les missions d’agent d’accueil et de prêt selon les nécessités de service



Condition d’exercice du poste



Rythme de travail :



Du mardi au samedi 9h à 17h



Conditions particulières :



Possibilité d’horaires irréguliers en cas d’évènement



Vos compétences



Savoirs :



Connaissance du circuit du livre dans une bibliothèque : de l’équipement au classement

Connaissance de l’actualité culturelle

Connaissances en médiation numérique







Savoir-faire :



Animation d’ateliers numériques

Gestion du logiciel de prêt (Syracuse)

Maitrise des NTIC

Maitrise des logiciels de création numérique

Maîtrise des outils bureautiques





Savoir être :