La mairie d’Ajaccio recrute son électromécanicien du Parc Automobiles A merria d'Aiacciu ricerca un elettromiccanicu di u parcu di i vitturi



Filière technique – Catégorie C

Date limite de Candidature : 27 avril 2022





Description du poste



Au sein du service du Parc Automobile placée auprès de la Direction de la Logistique, l’électromécanicien est chargé du maintien des véhicules automobiles de la flotte de la Ville dans leur état d’origine, en accord avec l’homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de l’environnement.



Vos activités principales Diagnostiquer et contrôler des véhicules de la flotte de la Ville

Assurer l’entretien, la réparation et la maintenance des véhicules de la flotte de la Ville (hydraulique / mécanique)

Assurer l’entretien, la réparation et la maintenance des véhicules du service de la Propreté Urbaine (laveuse, balayeuse, aspiratrice etc.)

Participer à l’amélioration des procédures de maintenance.

Rédiger les fiches techniques d’intervention (dossier de maintenance des machines) et renseignement au niveau de la GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur)

Entretenir et sécuriser l'atelier et de ses équipements

Participer au bilan de l’état du matériel et des besoins de renouvellement en structures, matériels et outillages

Utilisation de moyens techniques particuliers : Outillage à main (clés, tournevis, pinces, etc.) Outillage spécialisé en fonction de la marque du véhicule Manuel de réparation Revues techniques Base de données Matériel de levage / élingage Fosse de travail / pont élévateur Équipements de protection et de sécurité collectifs et individuels

Spécialisations en fonction du type de véhicule : véhicules légers, poids lourds ; engins de chantiers ; matériel agricole ; petits engins d'espaces verts ; motocycles

Participe à la mise en place d’inventaire sur l’ensemble du matériel du Parc Automobiles.

Vos activités secondaires Informer et former des agents mécaniciennes et mécaniciens (évolutions technologiques, etc.)

Assister et conseiller pour le renouvellement des véhicules

Intervenir sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique, etc.)

Affûtage d'outils

Fabriquer les outils spécifiques ou les pièces mécano-soudées

Tutorat de stagiaires ou d'apprentis

Condition d’exercice du poste



Rythme de travail : 37 h 30



Conditions particulières :

Facteurs de pénibilité : Travail en milieux potentiellement insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants, avec utilisation régulière de produits solvants ou à base d'hydrocarbures.

Facteurs de risques professionnels : Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques professionnels relevant de la/des catégories suivantes : Contraintes physiques marquées / Environnement physique agressif



Vos compétences



Savoirs : Documentation technique et réglementaire Principes de la communication orale (carnet de bord, bon de travaux, notice, etc.)

Connaissance des systèmes d'un véhicule (suspension, freins, injection essence et diesel, etc.)

Contrôle technique des véhicules, des matériels

Méthodes et techniques de diagnostic

Conduite et techniques de conduite d'engins et de véhicules

Spécificités des plans de maintenance par type de véhicule

Technologies des véhicules et des systèmes (couple de serrage, ABS, airbag, transmission, freinage, liaison au sol, moteur et périphériques, organes de sécurité, accessoires, etc.)

Technologie des équipements (signalisation lumineuse et sonore, etc.)

Utilisation des produits non-polluants

Permis de conduire (a minima B)

Permis de conduire (PL)

CACES

Équipements d'ateliers

Modes d'emplois des différents types d'outillages et produits d'entretien

Règles d'hygiène et de sécurité dans un atelier

Collecte et traitement des déchets

Savoir faire : Diagnostic et contrôle

Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques

Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix

Identifier une panne et proposer la réparation

Réaliser un pré-contrôle technique

Appliquer une démarche de diagnostic

Utiliser les appareils de contrôle

Réaliser des essais et conduire un véhicule

Établir des conseils d'entretien du véhicule

Entretien et maintenance du véhicule

Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique

Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un véhicule

Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules

Effectuer la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, éclairage, pneumatiques

Réparation et intervention sur le véhicule

Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des accessoires

Intervenir sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés

Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements

Utiliser les équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.

Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel

Effectuer un tri des déchets dangereux

Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité

Adapter les gestes et postures aux situations de travail

Mettre en œuvre les procédures adaptées de récupération et tri

Savoir être : Disponibilité

Adaptabilité / Réactivité

Sens des responsabilités

Qualité d’écoute

Travail en équipe

Diligence / Capacité à travailler dans l’urgence

Capacité à rendre compte Exigences : Permis B

CAP Electromécanicien (expérience de 15 ans minimum)

Accueil Envoyer à un ami Imprimer