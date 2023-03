La mairie d’Ajaccio recrute son directeur de police municipale A merria d'Aiacciu ricruta u so dirittori di a pulizza municipali

Filière sécurité – Catégorie A

Date limite de Candidature : 31/03/2023





Description du poste



Le directeur de la Police municipale dirige, encadre et coordonne le service de police municipale. Il participe à la conception des stratégies de prévention, de médiation et de sécurité, et en assure la mise en œuvre.



Il pilote les missions de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.



Vos activités principales



Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique Piloter le diagnostic de sécurité publique du territoire de la collectivité

Analyser l'évolution des activités de police municipale, des faits délictueux, des contraventionnels, des doléances

Recueillir les données des partenaires (transporteurs, bailleurs, Éducation nationale, justice)

Alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers

Participer à la définition des stratégies d'intervention

Proposer des plans d'action et des interventions d'ordre prioritaire

Organisation du service de police municipale Traduire les orientations de la collectivité en règlements et consignes opérationnelles

Établir et faire appliquer le règlement intérieur du service de police municipale

Coordonner les activités de police municipale (PM)avec le calendrier des évènements et manifestations

Prévoir, répartir et adapter les moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel

Planifier et organiser la permanence, les roulements de service et les ordres de mission

Mettre en œuvre les activités du service de police municipale

Superviser la mise en œuvre des activités spécifiques (fourrière, objets trouvés…)

Contrôler l'application des règles relatives à l'armement et à l'habilitation des agents

Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l'État ainsi que la police municipale à caractère intercommunale.

Représenter la direction de la police municipale auprès des instances de concertation telles que le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Établir des rapports d'activité réguliers et le bilan annuel

Élaborer, suivre et évaluer la convention de coordination



Commandement et coordination des interventions de police municipale Définir les zones de surveillance spécifiques et les modalités de patrouille

Identifier et hiérarchiser les évènements mobilisateurs de moyens et élaborer un plan prévisionnel des interventions

Prévoir et affecter les moyens nécessaires à la mise en œuvre des interventions

Transmettre des ordres d'intervention auprès des équipes et vérifier leur application

Organiser et coordonner l'action des opérateurs internes (équipes de policiers municipaux, CSU, ASVP, etc.) et externes

Assurer la liaison avec l'autorité territoriale et avec les autres intervenants

Organisation des actions de prévention et de dissuasion Participer à l'élaboration des plans liés à la prévention des risques majeurs

Définir les champs prioritaires de vigilance et les programmes de prévention

Identifier les sites et bâtiments sensibles et planifier les actions de surveillance

Organiser des actions de sensibilisation à destination de publics cibles

Condition d’exercice du poste Profession et conditions d'exercice réglementées



Vos compétences



Savoirs : Connaissances du cadre règlementaire, des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique

Connaissances de la typologie des risques et procédure d’urgence

Connaissances des procédures et habilitation pour l’armement



Savoir-faire : Techniques de commandement des interventions

Techniques d'analyse et de raisonnement tactique

Techniques et procédures de gestion de crise

Techniques de résolution des conflits et de médiation

Savoir être :

Diplomatie

Rigueur

Disponibilité

Réactivité



Exigences :

Formations obligatoires :

- Formation Initiale Obligatoire,

- Formation Continue Obligatoire



Le directeur de la Police municipale dirige, encadre et coordonne le service de police municipale. Il participe à la conception des stratégies de prévention, de médiation et de sécurité, et en assure la mise en œuvre.Il pilote les missions de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.Formations obligatoires :- Formation Initiale Obligatoire,- Formation Continue Obligatoire DIRECTEUR POLICE MUNICIPALE DLC 31.03.2023.pdf (275.6 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer