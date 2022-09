La mairie d’Ajaccio recrute son directeur de l’Habitat et du Renouvellement Urbain A merria d’Aiacciu ricerca u so Dirittori abitatu è rinnovu citatinu

Catégorie A – Filière administrative ou technique



Date limite de Candidature : 15/10/2022





Description du poste



La ville constitue un enjeu majeur en termes de gestion économe de l’espace, de maintien de la sécurité et de salubrité, de lutte contre le changement climatique et de mise à disposition aux populations, sans discrimination, d’habitat, d’emplois et de services. Pour y répondre, la régénération du patrimoine urbain est l’outil privilégié de la ville d’Ajaccio avec des espaces aménagés de plusieurs centaines d’hectares et un parc immobilier dont la croissance se limite à un peu plus de 1% par an.

A cette fin, vous assurerez les missions suivantes:

- Assistance des décideurs pour la définition de la politique de renouvellement urbain, de l’habitat et de valorisation patrimoniale,

- Traduction des orientations en stratégie média, juridique, financière et de calendrier,

- Définition, mobilisation et pilotage des ressources nécessaires : humaines, financières et media.

- Développement d’un réseau de partenaires, relais d’opinion et d’acteurs de la ville, aux niveaux local, national et européen,

- Soutien de la gouvernance des quartiers et copropriétés,

- Conduite de projets urbains.



Vos activités principales : Assurer l’encadrement des agents de la direction

Elaborer le budget annuel et le compte de recettes de la direction,

Participer à la programmation pluriannuelle des Investissements,

Participer à la démarche e-administration,

Participer au processus permanent d’évolution et de progrès de la Direction Générale des Services Techniques,

Assurer la veille stratégique, s’adapter au changement et identifier les problématiques émergentes : domaines technique, juridique, opérationnel et financier,

Contribuer à la coordination avec la politique de la ville et la politique sociale,

Concevoir les programmes d’intervention publique réunissant objective urbaine, humaine, patrimoniale et économique

Assurer le développement d’un haut niveau de partenariat et du management par projet, aux niveaux local, national et européen,

Assurer une assistance à la négociation et au pilotage des programmes de financement contractualisés,

Assurer la conduite de l’évaluation des politiques publiques confiées à la direction: développement de l’observatoire des copropriétés et de l’habitat, qualité des actes administratifs et juridiques, mesure d’impact in situ,

Produire de notes de synthèse et d’éléments de discours,

Participer aux réunions de Direction Générale des Services Techniques, représentation institutionnelle.

Dans le cadre de la politique définie par l’exécutif, concevoir des programmes d’intervention publics, domaine renouvellement urbain,

Organiser la participation : information, rencontre, évènementiel, comité de secteur, comité de pilotage, développement des réseaux forts et faibles,

Piloter les prestations externalisées : identifier le besoin, assurer le contrôle des cahiers des charges et exécutions, superviser la clôture contractuelle des missions,

Définir et suivre des plans de communication, d’études urbaines et patrimoniales, d’études énergétiques de l’habitat, d’études financières et d’impact fiscal, d’analyse juridique et d’étude de portage foncier ou de relogement,

Encadrer la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire relevant de la problématique habitat : diagnostic, élaboration des actes administratifs, recouvrement,

Suivre l’élaboration des dossiers de subventions et du mandatement des recettes,

Management du dispositif d’aide à la pierre,

Réaliser une revue de projet d’activité de la direction : suivi d’exécution par tableau de bord, suivi des incertitudes et écarts, programmation de mesures correctrices.

Vos compétences :



Savoir et savoir-faire : Maîtrise de l’environnement législatif et institutionnel local, national et européen, des acteurs de la politique urbaine et de l’habitat,

Maitrise du droit de l’urbanisme,

Connaissance des procédures Habitat,

Maîtrise des outils de pilotage opérationnel des activités,

Techniques et procédures d’évaluation,

Maîtrise des techniques de management stratégique, de management opérationnel et de communication,

Connaissance du management des organisations,

Anglais : lu, écrit, parlé,

Règles budgétaire et comptable

Commande publique

Ingénierie financière, administrative et technique de projet,

Prévention et gestion des conflits,

Animation de réunions, management de projet, transversalité,

Synthèse, reporting d’activité.

Savoir être : Aisance relationnelle, culture protocolaire,

Sens de l’intérêt collectif, sens du service public,

Capacité au travail en équipe, à l’animation,

Conviction, implication,

Autonomie, force de proposition.

Conditions d’exercice du poste :



Rythme de travail : Temps plein

