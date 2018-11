La mairie d’Ajaccio recrute son directeur adjoint des Finances Catégorie A / A+

Date limite de Candidature : 28 novembre 2018



Description du poste Vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.

Vous serez en charge de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité.

Vous assurerez la garantie de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.

Vous apporterez conseil à votre hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire en qualité d’expert financier.

Vous piloterez la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et proposerez des stratégies de pilotage.

Vous animerez et coordonnerez les équipes placées sous votre autorité.

Vos activités principales  Participer à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre ;

Élaborer le budget principal et les budgets annexes ;

 Contrôler les exécutions budgétaires déconcentrées ;

 Assurer la mise en oeuvre du budget pour l'ensemble des services ;

 Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives ;

 Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie ;

 Assurer le contrôle des satellites ;

Animer et piloter la fonction financière déconcentrée ;

 Réaliser un diagnostic financier des services de la collectivité, en coût global ;

 Analyser les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité ;

 Préparer des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire ;

 Gérer les différentes phases du budget d'une collectivité locale ;

 Déterminer une organisation, des étapes et un calendrier budgétaire cohérent ;

 Vérifier la fiabilité et la cohérence des opérations ;

 Définir des seuils d'alerte ;

 Apprécier les logiques et les contraintes des autres services ;

 Opérer des arbitrages et expliquer une décision ;

 Coordonner la réalisation des tableaux de bord de suivi budgétaire ;

 Diffuser des rapports financiers et documents fiables ;

 Anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle ;

 Interpréter les résultats de l'analyse ;

 Comparer les résultats à des collectivités similaires ;

 Définir des ratios prudentiels partagés ;

 Définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manœuvre financières ;

 Analyser et proposer des montages financiers autour de la taxe sur la valeur ajoutée et des dispositifs fiscaux ;

 Analyser les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification des services publics ;

 Élaborer la stratégie de gestion de la dette ;

 Superviser la gestion de la dette et la trésorerie ;

 Superviser les délégataires ;

 Rédiger les documents contractuels (conventions) ;

 Organiser un système d'échanges d'information avec les satellites (comités de pilotage) ;

 Veiller au respect des contrôles réglementaires.

Activités occasionnelles ou spécifiques : Gestion financière des marchés publics

Contrôle de gestion

Vos compétences :  Enjeux et cadre réglementaire de la comptabilité publique

 Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique

 Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale

 Règles budgétaires

 Règles de gestion comptable, aspects techniques

 Règles de gestion financière, aspects organisationnels

 Règles de fonctionnement des marchés financiers

 Techniques d'analyse financière

 Besoins de financement au regard de l'activité maîtrise d'ouvrage (mode de financement initial et actualisé)

 Cadre réglementaire des dispositifs fiscaux

 Méthodes d'analyse de la conjoncture

 Méthodes d'analyse des coûts

 Règles d'équilibre du compte administratif

 Éléments de conjoncture économique et financière

 Comptabilité et analyse financière publique et privée

Savoir-faire : Sens de la communication interne (services de la collectivité)

 Sens de la communication externe (partenaires institutionnels)

 Droit public

 Règles de base de l'achat public

 Connaissance des différents modes de gestion

 Différents modes d'organisation (centralisé, décentralisé, déconcentré, par projets, fonctionnel) Savoir être :  Sens relationnel, dialogue, écoute

 Confidentialité

 Rigueur et esprit de synthèse

 Capacité d’impulsion, d’animation et de pilotage

 Esprit d’équipe et capacité d’encadrement

 Capacité d’analyse

 Réactivité et adaptabilité Savoir :

Exigences :  Diplômes supérieurs dans le domaine des finances

 Statutaire uniquement

