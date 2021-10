La mairie d’Ajaccio recrute son chef de service « ingénierie financière des grands projets » A merria d’Aiacciu ricruta u so capu di sirviziu « inginaria finanziaria di i gran prughjetti »



Filière Administrative– Catégorie A



Date limite de Candidature : 12/11/2021





Description du poste



Sous l'autorité du Directeur des Finances et du Directeur Adjoint des Finances, le chef de service ingénierie financière des grands projets, a pour mission d’apporter des réponses financières et de mettre en œuvre les outils budgétaires et comptables visant à la réalisation du programme d’investissement ambitieux de la Ville d’Ajaccio. Il dispose pour cela d’une équipe de 5 agents : 2 conseillers en ingénierie financière et 3 assistants en comptabilité.



Vos activités principales



1 - Missions dévolues au chef de service Assurer le management du Service

Être l’interlocuteur administratif privilégié des partenaires financiers de la Ville (Etat – CDC – UE).

2 – Missions relatives au financement extérieur Réaliser une veille proactive sur les dispositifs d’aide – (force de proposition dans le domaine)

Conseiller les directions opérationnelles (calibrage des projets permettant de répondre aux critères des dispositifs d’aides captables)

Monter les dossiers de financement extérieur complexes et multi-partenariaux

Rédiger des délibérations de financement extérieur complexes

Gérer les problèmes liés au financement des grands projets

Piloter le financement des grands projets (tableaux de bord – alertes)

3 – Missions relatives aux outils comptables de gestion des grands projets Réaliser le tableau de suivi des AP relatives aux grands projets et planification des CP en lien avec la mission « budget » et les directions opérationnelles (en dépenses et en recettes)

Réaliser le tableau de suivi de l’exécution des marchés d’investissement

Contrôler les propositions des directions opérationnelles quant à la bonne adéquation entre les dépenses proposées et les postes de dépenses éligibles

Préparer les documents de présentation / synthèse

Gérer les DMO (Délégations de Maîtrise d’Ouvrage) de la CAPA



Le Chef de service ingénierie des grands projets est garant de la récupération des recettes pour les dossiers qui lui sont directement confiés.





Condition d’exercice du poste



Horaires : 37h30/semaine - 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Congés : 25 + 2j/an congé annuel + 15j RTT





Vos compétences



Savoir-faire : Connaissance des règles de la comptabilité publique et du plan comptable M14 / M57

Maîtrise des AP/CP

Maîtrise de la gestion financière des marchés publics

Maîtrise du logiciel ASTRE GF

Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement.

Qualités rédactionnelles et relationnelles

Maîtrise de la méthodologie de projet – travail en réseau – communication Savoir-être : Capacité à travailler en équipe

Sens de l'organisation et de l'anticipation

Rigueur

Savoir rendre compte

Grande discrétion



Exigences :



Titulaire d'un diplôme de niveau bac +5 en droit public/administration des collectivités locales

Chef de service ingénierie financière.pdf (480.2 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer