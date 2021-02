La mairie d’Ajaccio recrute son Responsable de pôle travaux de maintenance et contrats A merria d’Aiacciu ricruta u so Rispunsevuli di u polu travagli di mantinimentu è cuntratti

Poste de catégorie A (Filière technique)

Date limite de Candidature : 28 février 2021



Description du poste



Le responsable du pôle assure la supervision des contrôleurs de travaux en charge du suivi des marchés en cours avec les entreprises, ainsi que la préparation et le suivi des opérations de taille conséquente et/ou revêtant une technicité particulière.

Il travaille en lien direct avec le Directeur/Directeur adjoint des bâtiments.



Vos activités principales Réaliser des plans d’investissements et budgets annuels en concertation avec le Directeur/Directeur adjoint.

Réaliser les travaux de bord et reporting vers le niveau n+1. Pilotage de l’activité.

Mettre en place le suivi documentaire de l’activité.

Mettre en place et suivre la maintenance préventive avec l’éventualité d’un logiciel dédié.

Veille technique et règlementaire

Règlement des litiges.

Vous êtes chargé de superviser les contrats (marchés à bons de commandes passés pour les différents métiers du bâtiment), d’analyser les besoins, de réaliser les études de faisabilité et de suivre les chantiers importants. Vous êtes également en charge de la préparation des pièces administratives et techniques dans le cadre de la passation de marchés. Vous préparez les pièces administratives et techniques dans le cadre du suivi d’opérations spécifiques. Et enfin, vous êtes chargé de superviser les contrôleurs de travaux sous votre responsabilité.



Activités dans le cadre de la gestion du pôle maintenance et contrats : Préparer les pièces administratives préalables à la passation de marchés (CCTP, FDR, DPGF, BPU…).

Réaliser les interfaces techniques avec le service de la Commande Publique.

Analyser des offres.

Interface avec les entreprises dans le suivi et la gestion des marchés passés avec la DGST.

Superviser les contrôleurs de travaux (travail quotidien, planning, rentabilité, congés…) en mettant en place en lien avec son supérieur hiérarchique la méthodologie et les outils de pilotage nécessaires.

Suivi financiers des contrats, depuis l’émission des bons de commande jusqu’à la facturation. Activités dans le cadre de la réalisation de chantiers spécifiques : Représenter le maître d’ouvrage sur les chantiers, notamment lors des réunions de suivi.

Concevoir, réaliser les projets de bâtiment et d’aménagement, proposer des modes de réalisation, étudier les besoins et les impacts techniques et financiers.

Participer aux différentes réunions de pilotage d’un projet.

Conseiller en matière de solutions techniques en fonction des contraintes règlementaires et budgétaires.

Superviser les entreprises dans la réalisation des prestations précédemment définies.

Garantir la coordination et la sécurité des chantiers

Contrôler les pièces relatives à l’exécution des travaux ou du chantier, inclus DOE.

Suivre et respecter les budgets alloués à chaque intervention ou opération. Activités occasionnelles ou spécifiques Intervenir rapidement en cas d’incident et/ou situation exceptionnelle

Faire preuve de polyvalence en cas de besoin afin d’assurer une continuité de service en cas d’absence de ses supérieurs hiérarchiques et/ou des contrôleurs du service des bâtiments sous sa responsabilité. Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Temps complet, base 7h30/jour.



Conditions particulières : Travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, en toute saison

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public

Disponibilité

Gestion d’urgence Vos compétences

Savoirs : Connaissance du fonctionnement des services publics et des règles de préparation et de passation des marchés.

Connaissance du cadre règlementaire en termes de travaux.

Connaissance du cadre règlementaire en termes de sécurité des personnes et d’exploitation des Etablissements Recevant du Public.

Connaissances générales sur les différents métiers du bâtiment.

Connaissances générales sur la maintenance des équipements.

Gestion de chantier, interface avec les entreprises.

Contrôle de travaux.

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)

Elaboration et suivi de planning.

Reporting envers la hiérarchie.

Réalisation de budget, réalisation de tableaux de bord.

Réalisation des pièces administratives type DCE

Réalisation de dossiers chantier, inclus autorisations préalables aux travaux.

Notions suivi logiciels et GMAO Savoir-faire : Savoir définir les priorités et les urgences

Savoir prioriser les demandes

Contrôler la qualité du travail effectué.

Organiser le temps de travail et coordonner les interventions de chacun.

Savoir fédérer un service et travailler en synergie avec ses collègues.

Capacité rédactionnelles

Capacité d’analyse et de synthèse

Capacité d’écoute et aptitude au dialogue Savoir être : Rigueur

Discrétion professionnelle

Disponibilité

Polyvalence

Autonomie

Déontologie Exigences : Connaissances générales dans les différents métiers du bâtiment (Règles de l’art, DTU….).

Connaissances spécifiques sur les aspects relatifs à la sécurité des personnes et à l’accessibilité.

Connaissances en conception, réalisation de projet, suivi financier, rédaction de documents pour la passation de marchés (connaissance du fonctionnement des services publics de la collectivité).

