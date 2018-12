La mairie d’Ajaccio recrute son Responsable de la restauration et de la conservation préventive A merria d'Aiacciu ricruta u so rispunsevuli di a risturazioni è di a cunsirvazioni priventiva

Cadre d’emploi : Attaché territoriaux de conservation du patrimoine ou Assistant territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Cat : A ou B

Date limite de Candidature : 14 décembre 2018





Description du poste : Au sein de la Direction des affaires culturelles vous devrez proposer et mettre en oeuvre la politique culturelle de la Ville en matière de conservation préventive et de restauration du fonds patrimonial de la bibliothèque Fesch.

Vos activités principales : Conservation préventive et restauration Elaborer la politique de conservation préventive et veiller à sa mise en oeuvre ;

Définir les procédures relatives aux entrées et sorties de documents (état matériel) ; organiser les prêts de documents dans le cadre d’expositions temporaires (constats d’état, conditionnement, convoiement…)

Analyser les relevés thermo-hygrométriques du bâtiment et alerter la directrice au besoin;

Proposer et suivre l'exécution d'un programme pluriannuel d'analyse, de dépoussiérage des fonds, de reconditionnement, de désinfection et de restauration des documents ;

Elaborer un projet de création d’un laboratoire de restauration

Assurer la mise en application des plans de prévention et d'urgence. Expertise Proposer et mettre un oeuvre un programme d’expertise du fonds ancien Valorisation Proposer et participer à la mise en oeuvre d’actions de médiation et de valorisation du fonds patrimonial de la bibliothèque Fesch Numérisation Etablir un programme pluriannuel de numérisation en identifiant les séries prioritaires ;

Préparer, suivre et évaluer les marchés de numérisation en cours, de la préparation des documents originaux à leur retour;

Assurer la gestion de la collection des numérisations et des appareils de lecture associés

Activités occasionnelles saisonnières ou spécifiques : Réaliser des recherches demandées par correspondance ;

Participer à des activités scientifiques et culturelles (colloques, ateliers...).

Vos compétences : Savoirs : Connaissance de l’histoire de l’art et de l’histoire du livre

Connaissance des règles de communicabilité des documents patrimoniaux

Connaissance des acteurs institutionnels de la culture et du patrimoine

Connaissance approfondie des règles de la conservation préventive et du fonctionnement d'une salle de lecture

Connaissance des langues étrangères (anglais, italien)

Connaissance de base des règles de catalogage et de gestion d’une base de données Savoir-faire : Comprendre les demandes du public et y répondre de manière adaptée

Savoir communiquer les documents à bon escient

Capacité à rédiger de manière claire et synthétique, en appliquant les règles de la correspondance administrative

Savoir organiser les éléments d'un fonds, effectuer des tris et des classements, rédiger les éléments d'un inventaire Savoir être : Sens des relations avec le public et pédagogie

Méthode et sens de l'organisation

Curiosité intellectuelle

Sens de l'observation et sens pratique

Parfaite intégrité

Exigences : Connaissance et expérience de la conservation préventive (Master ou DESS souhaité)

