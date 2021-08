La mairie d’Ajaccio recrute son Responsable Administratif et Budgétaire de la Direction de la Petite Enfance

Description du poste

En qualité de responsable administratif et budgétaire, l’agent aura pour rôle d’assurer la gestion administrative des crèches et le suivi financier des services et des équipements rattachés à la DPE.

Il devra également planifier et élaborer les différents marchés publics et assurer la gestion des affaires logistiques et travaux

Enfin il assurera la continuité de direction en l’absence de la directrice

Préparer les budgets des établissements

Identifier, analyser et assurer la gestion budgétaire et financière des établissements

Suivre et valider les commandes et les certificats de paiement

Assurer les relations avec les différents fournisseurs

Mettre en place des outils de suivi financier pour les structures

Elaborer une cartographie des achats afin de planifier les marchés publics à lancer

Préparer, élaborer et suivre l'exécution des différents marchés

Participer à l’élaboration des états CAF et MSA permettant d’assurer le suivi d’activités des établissements et le versement de la prestation de service

Suivre les besoins en travaux des crèches, se mettre en relation avec les différents services de la Ville

Participer à la conception des projets

Organiser et suivre de manière opérationnelle les activités ou projets, assurer la coordination avec les différents interlocuteurs internes et externes

Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service

Piloter, suivre et contrôler les activités des agents

Cadre réglementaire régissant les établissements d’accueil de jeunes enfants

Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs

Notions de projection, prévision et simulation d’effectifs

Gestion financière et contrôle de gestion

Règles et procédures budgétaires et comptable des collectivités territoriales

Règles et procédures des marchés publics

Connaître les logiciels finances et marchés publics

Elaborer de projets

Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes

Négocier avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre

Décliner les plans d’actions en projets de services

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques

Assurer le suivi budgétaire des établissements

Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse

Sens de l’organisation

Capacité d’anticipation

Autonomie

Capacité à gérer l’urgence et à sérier les degrés de priorité

Capacités managériales

Discrétion

37h30 par semaine

Travail en bureau avec déplacements très fréquents

