La mairie d’Ajaccio recrute son Policier Municipal A merria d’Aiacciu ricruta u so pulizzeru municipali

Cadre d’emplois des agents de police municipale

Date limite de Candidature : 18 novembre 2022





Description du poste



Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population.



Vos activités principales Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire sur son territoire d'intervention

Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur

Identifier les sites et structures exposés à des risques

Organiser et effectuer les missions d'îlotage

Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement

Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre

Surveiller la sécurité aux abords des écoles

Organiser et animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des campagnes de prévention

Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies

Analyser, gérer des situations

Recherche et relevé des infractions

Rédaction et transmission d'écrits professionnels

Accueil et relation avec les publics

Travailler en collaboration avec la police intercommunale Vos compétences





Savoirs : Pouvoirs de police ou du maire et compétences spécifiques des autres services de la collectivité et des administrations partenaires

Acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention

Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice

Code et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales

Textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de police municipale

Méthodes et principes de surveillance continue des lieux sensibles et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires

Droits fondamentaux des personnes

Techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation

Techniques de recueil d'information et de constatation des infractions

Procédures administratives

Écrits administratifs et judiciaires

Techniques de recueil et de diffusion d'informations

Règlements et consignes du commandement opérationnel

Techniques de commandement des interventions

Techniques de communication radio

Sanctions disciplinaires et pénales

Caractéristiques des publics assujettis à une réglementation spécifique

Procédures d'astreinte et de permanence

Règlements de fonctionnement et de sécurité d'un poste de police municipale

Fonctionnement et règles de conformité des moyens et matériels

Règles relatives aux ERP

Savoir-faire : Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation difficile

Gestion situationnelle : mouvement de foule, agressivité, accident sur voie publique

Techniques d'intervention

Savoir être : Diplomatie

Rigueur

Disponibilité

Réactivité

Exigences :



Formations obligatoire :



Formation initiale obligatoire

Formation continue obligatoire





