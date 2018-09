La mairie d’Ajaccio recrute son Maître-Nageur Sauveteur A merria d'Aiacciu ricruta un maestru di notu

Cadre d’emploi de : Éducateur Territorial des activités physiques et sportives Catégorie B Date limite de Candidature : 5 octobre 2018 Poste à pourvoir : 15 octobre 2018





Offre d'emploi maitre nageur.pdf (107.31 Ko)



Description du poste : Au sein de la direction des Sports, vous assurerez la mise en application du POS et du règlement intérieur, vous serez responsable de la sécurité du bassin.

Vous assurerez les relations publiques auprès des visiteurs et utilisateurs.



Vos activités principales : - Proposer, organiser et encadrer les activités (Enseigner et préparer les cours)

- Assurer la surveillance

- Assurer la mise en place et retrait de la matérialisation des bassins et du matériel pédagogique

- Assurer la gestion du matériel oxygène et pharmacie

- Mise en oeuvre des dispositions prévue par la législation en fonction du classement du bâtiment (norme ERP)

- Gérer les alarmes

- Accueillir les différents publics

- Application du plan d’hygiène et de sécurité

- Viser les documents du carnet sanitaire

- S’assurer de la qualité des eaux de baignades

Activités occasionnelles saisonnières ou spécifiques : - Effectuer la surveillance des plages

Vos compétences : Savoirs :

- Règles élémentaires de l’encadrement et de la formation en activités physiques et sportives en direction des jeunes publics

- Connaissance du milieu sportif et associatif

Savoir-faire :

- Savoir anticiper

- Savoir se situer face à ces diverses missions

- Appliquer des règles d’hygiène et sécurité strictes

Savoir être :

- Pédagogue

- Manuel

- Esprit d’équipe

Conditions particulières : - 1 weekend de travail sur 3

- Redéploiement possible au sein du service en cas de besoin

- Pour raison de service, les congés et récupérations sont à prendre de préférence durant les vacances scolaires

Exigences : Etre titulaire d’au moins des un diplômes suivants :

- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)

- BPJEPS AN

- Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEP MNS) en cours de validité

