La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur des Bâtiments A Merria d’Aiacciu ricruta un Dirittori di i Casamenti

Catégorie A

Date limite de Candidature : 28 février 2020





Description du poste Au sein de la direction générale des services techniques de la ville d’Ajaccio vous serez chargé de proposer et de mettre en oeuvre les programmes de travaux ainsi que de veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.

Vous organiserez et coordonnerez aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

Vous serez le garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires).

Vos activités principales Mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti

Monter, planifier, coordonner les opérations de construction et d’entretien des bâtiments

Superviser les projets et représenter le maître d’ouvrage

Coordonner et piloter les projets en maîtrise d’oeuvre

Contrôler les règles de sécurité dans les bâtiments

Etudier, à partir d’une demande, des parties d’ouvrage ou d’équipement des bâtiments et proposer des solutions

Piloter et suivre la réalisation des travaux de maintenance de tout corps d’état du bâtiment

Elaborer et rédiger les prescriptions techniques pour les réalisations courantes

Fournir les éléments nécessaires à l’établissement des coûts de travaux ou d’un budget de fonctionnement

Analyser les propositions des entreprises afin de faire le meilleur choix (coûts, délais, qualité) ; gérer les relations avec des prestataires externes

Planifier, organiser et contrôler les travaux de la sous-traitance ou de son équipe

Réceptionner les travaux et vérifier le service effectué en sous-traitance.

Assurer les mises à jour des plans des bâtiments

Animer et coordonner une équipe de techniciens de tout corps d’état, interne ou externe

Suivre l’évolution des règles de sécurité ; contrôler leur application

Préparer les budgets d’investissements et de fonctionnement

Superviser la rédaction de marchés publics de travaux, d’études techniques diverses

Assurer la commande publique pour les projets de travaux et les contrats de maintenance

Analyser les offres d’entreprises dans le cadre des consultations pour les travaux

Assurer l’Astreinte communale

Gérer les ressources humaines

Assurer le management opérationnel de la direction

Vos compétences Savoir : Connaître la ville et le patrimoine communal

Outils de pilotage opérationnel des activités

Procédure d’alerte et de contrôle

Très bonne connaissance et expérience en matière de travaux, exploitation et entretien, des bâtiments

Réglementation environnement, hygiène, sécurité, sureté dans les bâtiments

Procédures qualité de service

Instances, processus et circuit décisionnels

Connaissances sérieuses en matière budgétaire et de règlementation des marchés publics

Conception des pièces techniques d’un marché public

Connaissance du code des Marchés publics (études et travaux, procédure adaptée et appel d’offres ouvert), loi MOP

Qualités rédactionnelles, qualités relationnelles,

Stratégie patrimoniale

Diagnostics règlementaires et leurs échéances

Démarche qualité environnementale Savoir-faire : Connaissances Techniques Métiers :

Techniques et outils de planification

Techniques de management

Techniques et procédures d’évaluation

Participer à la définition d'une politique d'entretien et assurer l'aide au choix des décideurs

Diriger et encadrer ses collaborateurs (chefs de service)

Gérer les moyens affectés à la direction

Suivre et piloter l'activité, tableaux de bord, reporting, rapports d’activité

Prévenir et gérer les conflits

Animer des réunions

Veiller à la bonne exécution et à la qualité des prestations

Mettre en oeuvre des décisions communales en matière de commande publique, finances et comptabilité, ressources humaines

Suivre les missions d’expertises externes Savoir être : Autonomie

Synthèse et analyse, participation à un projet managérial global

Sens de l’organisation et du management des équipes, rigueur

Esprit d’initiative et force de proposition

Sens du service public important

Respect de la confidentialité des informations

Disponibilité

Grande capacité d’initiative et de réaction Exigences : Bac +5 dans une filière technique ou équivalent

Permis B obligatoire

