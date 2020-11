La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur de la Propreté Urbaine Poste de catégorie A



Date limite de Candidature : 10 décembre 2020



Description du poste

Vous serez en charge de définir une nouvelle politique en matière de Propreté urbaine et de proposer une organisation optimisée des équipes et des moyens ; d’organiser le travail s’appuyant sur de nouvelles formes de management et ancrée au plus près des demandes des administrés.



Vos activités principales

En relation avec la DGA Assister, conseiller les Elus ;

Etre force de proposition en matière de définition des politiques publiques liées aux domaines d’activités de la direction ;

Assurer les relations et la coordination avec la CAPA. Animation de la direction Coordonner les activités techniques, administratives, financières et humaines au sein de la direction ;

Mettre en place des outils de management et d’évaluation ;

Mettre en place les dispositifs de contrôle des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

Elaborer avec le chef de service tous les outils permettant de sécuriser la commande publique (montage de marchés, identification précise des besoins...) en lien avec la direction de la commande publique ;

Assurer les relations avec la DGA : participer à des réunions de coordination, soumettre les difficultés rencontrées au sein de la direction, contribuer à des projets transversaux ;

Assurer une veille technique, juridique et financière liée aux domaines d’activités. Conduite de projet Piloter la redéfinition de l’organisation des interventions en matière de propreté urbaine ;

Accompagner la structuration du parc auto et la définition des moyens techniques nouveaux à proposer à la collectivité ; Gestion du budget de la direction Préparer le budget et gérer le budget.

Vos activités occasionnelles

Participation à l’aménagement des plages.



Vos compétences

Savoirs : Connaître la ville et le domaine public communal

Maîtriser les sciences du management et particulièrement dans le domaine des ressources humaines

Maîtriser les règles d’organisation du travail Savoir faire : Savoir manager des équipes opérationnelles

Prendre en compte les besoins d’intervention et organiser en conséquence les moyens humains et matériels

Prévenir et gérer les conflits

Animer des réunions

Veiller à la bonne exécution et à la qualité des prestations

Organiser et contrôler la bonne tenue des documents de suivi de l’activité

Réaliser des bilans d’activités (quotidien, mensuel, annuel) Savoir être : Sens du management

Sens de l’adaptation

Esprit d’initiative - sens du service public.

Sens des responsabilités et du travail en équipe

Savoir être à l’écoute

Rythme de travail Temps complet (selon besoin du service) Exigences Permis VL

Formation en management et gestion de crise

Expérience exigée en organisation et en encadrement d’équipes opérationnelles

