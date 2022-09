La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur de l’environnement, du végétal et du littoral A merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori di l'ambienti, di u vigitali è di u litturali



Filière Technique/Filière Administrative – Catégorie A

Date limite de Candidature : 21 octobre 2022







Description du poste



Au sein de la direction générale adjointe Environnement, Cadre de vie et Attractivité (ECA), le/la directeur(-trice) de l’environnement, du végétal et du littoral est chargé(e), dans les domaines de compétences de la direction, de proposer et de mettre en œuvre la stratégie de transition écologique et d’excellence environnementale de la commune.

Il s’agit notamment de proposer et de mettre en œuvre : la stratégie de la collectivité en matière de végétalisation de l’espace public, de production végétale, et d’entretien de ces espaces ;

la stratégie de la collectivité en matière de valorisation et d’entretien des espaces paysagers remarquables et du patrimoine arboré ;

la stratégie de la collectivité en matière de gestion, d’entretien et de valorisation du littoral et des espaces naturels ; En outre, il/elle contribue également à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de la collectivité en matière d’adaptation au changement climatique, de gestion du risque incendie, de préservation de la biodiversité, de l’éducation à l’environnement, et de développement durable.

Pour ce faire, le/la directeur(-trice), avec le concours d’un directeur-adjoint, est chargé(e) de l’encadrement des quatre services rattachés à la direction.



Vos activités principales

Participer à la définition des orientations stratégiques et en assurer la mise en œuvre opérationnelle, administrative et financière dans les différents domaines de compétence de la direction ;

Assister et conseiller les élus dans les différents domaines de compétence de la direction ;

Animer, coordonner et encadrer les équipes de la direction ;

Assurer la préparation du budget annuel de la direction et son exécution ;

Assurer la préparation, l’exécution et le suivi des différents marchés publics et autres contrats nécessaires au bon fonctionnement des services et à la réalisation des projets ;

Adapter les modes d’interventions et les méthodes de travail des équipes ;

S’assurer du respect des procédures liées aux conditions de travail des agents de la direction (sécurité, hygiène, formation, ...) ;

Proposer et piloter l’élaboration des programmes d'entretien (fonctionnement/investissement) des différents espaces végétalisés ou boisés dont la gestion relève de la direction ;

Proposer et piloter le programme d’actions de la direction en matière d’obligation légale de débroussaillement et de prévention du risque incendie sur la commune ;

Proposer et piloter l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle d’investissements pour les équipements techniques de la direction ;

Assurer la valorisation des actions entreprises et pilotées par la direction ainsi que contribuer aux actions de communication qui y sont liées ;

Assurer la conduite et le suivi des projets confiés à la direction ;

Assurer le suivi et le contrôle des travaux confiés à des entreprises extérieures ;

Assurer les relations interservices au sein de la commune (Direction du patrimoine viaire et de la propreté urbaine, direction générale des services technique, etc), et de la CAPA.

Assurer les relations avec les autres partenaires publics intervenant dans l’aménagement de l’espace public communal (Etat, Collectivité de Corse, etc) ;

Plus généralement, animer, suivre et piloter les différents partenariats institutionnels de la collectivité dans les domaines de compétence de la direction ;

Assurer une veille règlementaire et technique dans les domaines de compétences de la direction et être force de propositions quant à l’évolution des pratiques et à la réalisation de nouveaux projets ;

Assurer la participation de la commune aux différents labels et réseaux (Pavillon Bleu, etc,…) ainsi qu’aux initiatives portées par le tissu associatif dans le domaine environnemental;

Assurer, en lien avec le DGA et l’élue déléguée, la représentation de la commune dans différentes instances ou auprès de différents partenaires.

Vos activités occasionnelles

Déplacement possible en Corse et hors de Corse ;

Mobilisation lors d’événements majeurs (tempête, inondation, ….) ;

Possibilité d’astreinte

Vos compétences

Savoirs : Connaissances dans les différents domaines de compétences de la direction ;

Connaissances dans la gestion administrative et financière des collectivités (budgétaire, commande publique, juridique, etc,…) ;

Conduite de projets ;

Savoir faire : Management et cohésion d’équipe ;

Communication orale et écrite ;

Prévention et gestion des conflits ;

Planification ;

Rendre compte ;

Conduite de projet (élaboration, mise en œuvre, évaluation) ;

Savoir être : Disponibilité ;

Autonomie ;

Adaptation ;

Esprit de synthèse ;

Esprit d’initiative ;

Travail en équipe ;

Pédagogie ;

Sens des responsabilités ;

Conditions d’exercice du poste Temps complet

Exigences

