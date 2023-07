La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur adjoint de la communication, en charge de l’évènementiel A merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori aghjuntu à a cumunicazioni incaricatu di l’avvinimenti



Catégorie A – Filière administrative



Date limite de Candidature : 25/08/2023



Description du poste

Le directeur adjoint de la communication est en charge de la gestion des événements. Il doit pouvoir dispenser du conseil en ingénierie événementielle afin de définir une stratégie à soumettre à l’autorité municipale dans ce domaine.

Il doit pouvoir assurer la conception, la réalisation, le suivi et l’analyse des événements à organiser, en relation avec sa hiérarchie, les services et les partenaires de la Ville.

Il doit savoir développer un réseau de partenaires et mécènes, définir le contenu des partenariats et s’assurer de l’exécution et de la reconduction des contrats.

Il doit concevoir un le plan de communication annuel relatif aux événements en collaboration avec son Directeur.

Il gère les partenariats commerciaux avec les acteurs publics et privés.



Vos activités principales

Le directeur adjoint de la communication assure les activités suivantes en collaboration avec sa hiérarchie :

• Assurer le conseil et l’accompagnement à la rédaction de la stratégie événementielle inscrite dans le projet d’administration.

• Coordonner et piloter la logistique des manifestations prévues.

• Assurer l'animation d'un réseau de contacts et de partenaires dédiés à assurer la bonne évolution des évènements.

• Mettre en place les évènements dans le respect des règles et des usages demandés.

• Accompagner et former les personnels en charge de la réalisation et du suivi des tâches.

• Etre le référent des services événementiels

• Veiller à la coordination entre son service et le cabinet

• Appliquer les textes relatifs à la sécurité des événements en collaboration avec les services de la Ville ;



Vos compétences



Savoirs : Connaissance de l’environnement de la fonction publique.

Connaissance des métiers de la communication. Savoir faire : Organiser un événement

Gérer un prestataire, partenaire, fournisseur

Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité

Piloter et manager son équipe.

Utiliser les outils informatiques de bureautique. (Traitement de texte, Word, Excel, messagerie Outlook, gestion des plannings pour Outlook, gestion des fournisseurs sur ASTRE.) Savoir être : Être rigoureux

Avoir le sens des relations humaines

Avoir une bonne maîtrise de soi

Savoir gérer son stress

Être Réactif

Être discret et diplomate

Avoir l’esprit d’équipe

Être disponible

Être présentable en toute occasion. (Porter une tenue appropriée lors des événements. Conditions d’exercice du poste :



Rythme de travail : Temps complet Conditions particulières : Horaires très variables, activités en fonction des obligations du service et présence obligatoire en amont et en aval des événements.

Amené à se déplacer sur le terrain et sur divers espaces de la Ville d’Ajaccio. Déplacements fréquents, disponibilité, possibilité de travaux en horaires de nuit ou/et en horaires décalés. Exigences : Permis B valide indispensable.

Formation et expérience professionnelle relative au poste de travail

Formation logicielle de gestion administrative

Niveau Master Le directeur adjoint de la communication est en charge de la gestion des événements. Il doit pouvoir dispenser du conseil en ingénierie événementielle afin de définir une stratégie à soumettre à l’autorité municipale dans ce domaine.Il doit pouvoir assurer la conception, la réalisation, le suivi et l’analyse des événements à organiser, en relation avec sa hiérarchie, les services et les partenaires de la Ville.Il doit savoir développer un réseau de partenaires et mécènes, définir le contenu des partenariats et s’assurer de l’exécution et de la reconduction des contrats.Il doit concevoir un le plan de communication annuel relatif aux événements en collaboration avec son Directeur.Il gère les partenariats commerciaux avec les acteurs publics et privés.• Assurer le conseil et l’accompagnement à la rédaction de la stratégie événementielle inscrite dans le projet d’administration.• Coordonner et piloter la logistique des manifestations prévues.• Assurer l'animation d'un réseau de contacts et de partenaires dédiés à assurer la bonne évolution des évènements.• Mettre en place les évènements dans le respect des règles et des usages demandés.• Accompagner et former les personnels en charge de la réalisation et du suivi des tâches.• Etre le référent des services événementiels• Veiller à la coordination entre son service et le cabinet• Appliquer les textes relatifs à la sécurité des événements en collaboration avec les services de la Ville ;Savoirs :Savoir faire :Savoir être :Conditions d’exercice du poste :Rythme de travail :Conditions particulières :Exigences :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer