La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur adjoint chargé du domaine public, des halles et marchés et de la règlementation A merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori aghjuntu incaricatu di u duminiu publicu, di i marcati è di a rigulamintazioni

Cadre d’emplois : Attaché territorial, ingénieur territorial

Poste à pourvoir : 1er février 2019

Date limite de Candidature : 11 janvier 2019





Description du poste Placé sous l’autorité du Directeur du commerce de l’artisanat et du domaine public ,vous serez chargé de la gestion administrative et l’encadrement des pôles et services placés sous votre autorité à savoir : Le pôle commerce et artisanat composé du service des polices administratives (débit de boisson, ventes règlementées, ouvertures dominicales, etc.), du service de la gestion des marché et de la halle Campinchi (gestion administrative et opérationnelle des marchés communaux et de la halle) ;

Le pôle gestion du domaine public composé de service de la publicité extérieur (application du règlement local de publicité, recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure, etc.), du service de la gestion du domaine public (occupation commerciale du domaine public : terrasse, portants, manifestations, etc.) ;

Du service instruction et contrôle opérationnel. Ce service est notamment chargé de contrôler sur le terrain la mise en application des différents règlements. Vous assurerez les liaisons fonctionnelles avec les autres interlocuteurs de la collectivité, ainsi qu’avec les usagers du service public ;

Vous serez en charge du suivi des sujets quotidiens de proximité, de réglementation commerciale, d’occupation du domaine public, des marchés et de de la halle.

Vos activités principales Contribuer à l’élaboration des procédures liées au traitement des demandes instruites par la direction (occupation du domaine public, halles et marchés, commerce ambulant, police administrative exercée par le Maire dans le domaine de la règlementation commerciale (vente aux déballages, etc.) et veiller à leur bonne exécution ainsi qu’à ceux des contrôles effectués dans ces domaines ;

Contribuer à la sécurisation de la perception des recettes et redevances liées à l’activité des services

Contribuer à assurer les liens avec les autres services communaux (DGA PSP, DGST, police municipale, etc.)

Contribuer à assurer les relations avec les autres administrations notamment dans le cadre des procédures qui le nécessitent (chambre consulaire, service de l’état etc.)

Rédiger des documents en lien avec l’activité de la direction (note, arrêtés municipaux, courriers administratifs, tableau de reporting, cahiers des charges etc.) En matière de ressources humaines des pôles et services placés sous son autorité Animation et pilotage des équipes pour assurer la mise en oeuvre des décisions

Gestion administrative de RH en relation avec la DRH

Prévention des conflits et sécurisation des conditions de travail ; En matière de communication interne et externe Contribuer à l’alimentation des supports de communication municipaux

Gestion des relations avec les usagers (commerçants, résident etc.)

Gestion des demandes de proximité en lien avec les activités commerciales (en lien avec la direction de la proximité) D’une manière générale : Assurer le suivi des dossiers stratégiques qui lui sont confiés dans ces domaines de compétences

Contribuer aux expertises permettant de préparer les prises de décisions des élus

Sécuriser les actes administratifs réalisés

Veille active dans le domaine de compétences

Assurer le lien entre les élus, le cabinet du Maire et les agents places sous sa responsabilité Par ailleurs vous serez chargé de l’intérim du responsable du pôle commerce et artisanat durant l’absence de celui-ci ; En matière de gestion de suivi et de contrôle des activités des services :En matière de ressources humaines des pôles et services placés sous son autoritéEn matière de communication interne et externeD’une manière générale :Par ailleurs vous serez chargé de l’intérim du responsable du pôle commerce et artisanat durant l’absence de celui-ci ;

Vos compétences Savoir : Connaissance en droit public (droit des collectivités territoriales, droit administratif, domanialité publique, code de l’environnement)

Connaissances élémentaire en matière de réglementation commerciale (domaine public, commerce ambulant etc.)

Connaissances élémentaire en gestion de finances publiques

Connaissances élémentaire en matière de gestion de commande publique Savoir-faire : Proposer, suivre et mettre en oeuvre des procédures administratives

Rédaction administrative (actes, arrêtés, convention, correspondance, note de synthèse etc.)

Midrise pack OFFICE (Word, Excel, power point)

Management

Communication interne et externe Savoir être : Autonomie

Disponibilité, ponctualité, réactivité

Sens de l’organisation, rigueur, aptitude au travail en équipe

Pédagogie, diplomatie et capacité à gérer des situations difficiles, savoir faire preuve de fermeté d’équité

Sérieux et discrétion

Exigences / Conditions particulières Bac + 5

Travailler exceptionnellement en cas de nécessité le week end et les jours fériés lors d’un besoin spécifique (foire de la saint Pancrace, marché de Noel braderie, etc.) et contribuer à la préparation et à la gestion de ces mêmes activités.

