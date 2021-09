La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur Petite Enfance au sein de la Direction Générale Adjointe Vie Scolaire et Temps de l’Enfant A merria d'Aiacciu ricruta u so dirittori di a zitellina à a dirizzioni aghjunta di a vita sculari è u tempu di u zitellu

Filière Administrative ou Médico-Sociale – Catégorie A Date limite de Candidature : 30/09/2021



Description du poste



Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, le Directeur Petite Enfance est chargé de :

Participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité

Piloter les projets enfance

Encadrer et organiser les services et équipements rattachés à la Direction Petite Enfance



Vos activités principales



Impulser et mettre en œuvre la politique petite enfance de la ville Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance et éducation

Assurer le pilotage opérationnel des projets

Etablir et mettre en œuvre des partenariats

Animer et coordonner les équipes

Organiser et gérer les équipements Gérer les établissements d’accueil petite enfance Identifier, analyser et assurer la gestion administrative, budgétaire et financière des établissements

Piloter et coordonner la restauration

Gérer l’approvisionnement en matériels et fournitures

Optimiser la fréquentation des structures d’accueil

Garantir une veille sanitaire et d’hygiène ainsi que la sécurité physique des enfants et du personnel

Etablir les bilans pour la Caisse d’allocations Familiales dans le cadre de la PSU Animer les relations avec les différents services de la ville, les partenaires et autres collectivités.



Mettre en place des actions de promotion de la santé et de soutien à la parentalité à destination des familles fréquentant les établissements d’accueil.



Condition d’exercice du poste Conditions particulières : Travail en bureau avec déplacements très fréquents Exigences



Pour les candidats relevant de la filière médico-sociale, les diplômes de docteur en médecine ou infirmière-puériculture sont requis.



Vos compétences

Savoirs : Enjeux, règlementations et évolutions des politiques publiques enfances et éducation.

Orientations et priorités des élus et décideurs pour l’enfance et l’éducation.

Politique de la CNAF.

Cadre réglementaire régissant les établissements d’accueil de jeunes enfants.

Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs.

Notions de projection, prévision et simulation d’effectifs.

Normes techniques et réglementation applicable aux établissements d’accueil de jeunes enfants.

Besoins sanitaires et éducatifs du jeune enfant.

Environnement professionnel du secteur enfance.

Savoir-faire : Elaborer des projets.

Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes.

Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en œuvre.

Décliner les plans d’actions en projets de services.

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques.

Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative.

Assurer le suivi budgétaire des établissements.

Animer et suivre les commissions d’admission.

Encadrer et animer un réseau professionnel, structures et équipes.

Assurer la mise en œuvre d’actions de santé et parentalité.

Savoir être : Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse,

Sens de l’organisation,

Capacité d’anticipation,

Capacité à gérer l’urgence et à sérier les degrés de priorité,

Capacités managériales,

Discrétion.



