La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur Général Adjoint Proximité et Services à la Population A Merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori Ginerali

Aghjuntu Prussimità è Sirvizii à a Pupulazioni



Catégorie A



Date limite de Candidature : 12 décembre 2020



Description du poste :

Participe au collectif de direction générale et représente la DGA Proximité et Services à la Population au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de la DGA Proximité et Services à la Population et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services.





Vos activités principales : Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, en particulier dans la DGA Proximité et Services à la Population de délégation

Participation au collectif de direction générale

Supervision du management des services de la DGA Proximité et Services à la Population

Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans la DGA Proximité et Services à la Population d'intervention

Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité

Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans la DGA Proximité et Services à la Population

Veille stratégique réglementaire et prospective Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, en particulier dans la DGA Proximité et Services à la Population de délégation Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité

Proposer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire

Conseiller les élues et élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le territoire, et dans la définition du niveau de service

Apprécier les risques juridiques et financiers

Alerter et sensibiliser les élues et élus aux contraintes et risques de certains choix Participation au collectif de direction générale Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial

Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élues et élus, les valeurs de l'organisation

Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet

Participer à la circulation de l'information

Contribuer à la mise en œuvre du système d'information général de la collectivité

Participer au dispositif de communication interne Supervision du management des services de la DGA Proximité et Services à la Population Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer

Animer l'équipe d'encadrement

Porter et conduire le changement dans une logique de service public

Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies

Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels conflits

Piloter et contrôler le dispositif hygiène, sécurité et santé au travail

Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité)

Évaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la collectivité Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dan la DGA Proximité et Services à la Population d'intervention Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte

Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans la DGA Proximité et Services à la Population d'activité

Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale du secteur

Proposer et piloter les modes de gestion adaptés des services publics de la DGA Proximité et Services à la Population

Piloter l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision

Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles

Répartir les activités et veiller au respect des délais

Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures

Évaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics dans la DGA Proximité et Services à la Population

Évaluer les effets des politiques publiques sectorielles

Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées

Solliciter les arbitrages du DGS

Planifier les projets et les répartir

Favoriser l'avancée des projets et arbitrer

Piloter la mise en œuvre des tableaux de bord et les suivre

Conduire des projets interservices ou stratégiques Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans la DGA Proximité et Services à la Population Développer des logiques de coproduction de l'action publique

Coopérer avec les partenaires et les acteurs de la DGA Proximité et Services à la Population d'activité

Représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires Veille stratégique réglementaire et prospective Participer à la démarche prospective

Mobiliser les sources d'information pertinentes

Mobiliser les réseaux pertinents

Structurer la veille en interne afférente à la DGA Proximité et Services à la Population

Exploiter les informations disponibles et les alertes Vos compétences :

Savoir : Politiques publiques locales

Fondements de l'action publique et des libertés publiques

Processus de décision des exécutifs locaux

Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques

Modes de gestion des services publics locaux

Principes du management opérationnel

Principes du développement et de l'aménagement local

Méthodes d'analyse et de diagnostic

Partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité

Réglementations applicables aux collectivités

Théories du leadership et du management

Méthodologie et outils du management par objectif, ingénierie de projet

Communication interpersonnelle

Méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques

Statut de la fonction publique territoriale

Risques juridiques et financiers liés à la gestion locale

Sociologie des organisations publiques

Cadre juridique et conventionnel

Droit privé applicable

Gestion financière et contrôle de gestion

Analyse d'indicateurs et mesure d'écarts

Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique

Réglementation fiscale (subventions, délégations)

Architecture des systèmes d'information

Techniques d'animation et de dynamique de groupes

Techniques de communication internes/externes

Méthodes et techniques de concertation et de négociation

Techniques du marketing territorial

Gestion des ressources humaines

Règles de la Commande Publique

Notions sur l’Environnement, les Aménagements Paysagers et les Espaces Verts

Notions sur les travaux de Voirie

Notions sur l’Eclairage Public,

Notions sur les nouvelles mobilités,

Gestion du Domaine Public

Notions sur la gestion d’un Parc Automobile et d’une centrale logistique

Notions sur le développement économique et les politiques de redynamisation commerciale des centres-villes

Fonctionnement des Halles et Marchés

Gestion de la propreté urbaine

Code de la Santé Publique, et règlement sanitaire départemental,

Savoir être : Rigueur

Sens de la communication

Sens de la pédagogie

Sens de l’adaptation

Large autonomie

Sens du service public

Sens des responsabilités

Sens du travail en équipe

Sens de la diplomatie

Gout pour l’innovation et pour le développement durable





Participe au collectif de direction générale et représente la DGA Proximité et Services à la Population au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de la DGA Proximité et Services à la Population et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer