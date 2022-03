La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur Général Adjoint Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers Filière technique - Catégorie A

Date limite de Candidature : 15 avril 2022



Description du poste

Le Directeur Général Adjoint est en charge de la préparation et de la mise en oeuvre des dispositifs de cohésion sociale, du développement de l’action culturelle, et de la promotion de la pratique sportive.

Il porte une attention particulière aux actions de solidarité menées dans le cadre de la politique de la ville et destinées à améliorer la vie quotidienne dans les quartiers. Elle est chargée d’élaborer une véritable politique en direction de la jeunesse ajaccienne.

Dans ce cadre la tâche principale du DGA est de fédérer les directions autour de quelques thématiques jugées essentielles par la direction municipale :

- la politique de la jeunesse, notamment les 11-17 ans,

- la politique de la ville pour les quartiers en difficulté

- la politique en direction du tissu associatif.

- la promotion de la culture et des patrimoines

- la promotion de la langue et de la culture corses



Vos activités principales Assister les Elus pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité, du territoire ou de leurs secteurs d’intervention.

Définir et mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique de la ville.

Mettre en oeuvre les politiques publiques préalablement définies dans sa sphère d’activité.

Effectuer un pilotage direct de projets sensibles ou transversaux.

Impulser et coordonner les projets stratégiques des différents secteurs d’activité.

Coordonner la définition des instruments de pilotage et de contrôle.

Encadrer les Directeurs et les Responsables de services placés sous son autorité.

Mobiliser et optimiser les ressources humaines (300 agents).

Mobiliser et optimiser les ressources financières de l’ensemble des moyens d’action.

Assurer l’interface de l’environnement institutionnel, économique et social et du pouvoir politique.

Rechercher des partenariats et des financements auprès de nos partenaires institutionnels.

Conduire l’évaluation des résultats et de l’efficacité des moyens mis en oeuvre.

Veiller à l’exécution des décisions et procédures internes.

Etablir des procédures pérennes de consultation des habitants notamment à travers les conseils citoyens. Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques Suivre la mise en place des dispositifs de surveillance des plages par la direction des sports.

Porter une attention particulière aux quartiers populaires durant la période estivale.

Mettre en place des projets spécifiques au profit des jeunes issus des quartiers prioritaires durant la période estivale. Vos compétences

Savoirs : Cadre règlementaire des politiques et du fonctionnement des collectivités

Connaissance de l’environnement territorial

Management public territorial

Méthodologie de planification de travaux et de projets

Règles budgétaires et comptables

Techniques de communication

Méthodologie d’ingénierie de projet Savoir-faire : Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, juridiques, financiers, sociaux…)

Bâtir une relation de confiance avec les élus et transmettre des messages

Traduire les orientations politiques en plans d’actions et/ou projets dans la ou plusieurs secteurs d’activité

Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus du secteur

Repérer les marges de manoeuvre

Sécuriser les actes administratifs et juridiques relatifs à l’adaptation des politiques publiques

Moderniser et simplifier les procédures administratives

Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service (procédures, documents…)

Rechercher des financements

Contrôler les contrats avec les prestataires

Evaluer les risques et hiérarchiser les urgences

Avoir le sens des relations publiques Savoir être : Qualités managériales

Aptitudes à motiver et à susciter des collaborations

Adaptabilité et gestion du stress

Esprit de décision et d’organisation

Sens de la responsabilité

Capacité d’écoute

Réactivité

Discernement

Objectivité

Disponibilité Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail :

Horaires irréguliers, forte amplitude, pics d’activité liés aux échéances de la collectivité, à l’agenda des élus, aux imprévus.

Grande flexibilité



Exigences : Bac +5

