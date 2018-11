La mairie d’Ajaccio recrute son Directeur Adjoint Des Bâtiments A merria d'Aiacciu ricruta u so Dirittori Aghjuntu di i Palazzi

Date limite de Candidature : 30 novembre 2018





Description du poste Vous proposerez et mettrez en oeuvre les programmes de travaux.

Vous veillerez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.

Vous organiserez et coordonnerez aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

Vous serez garant de la sécurité des occupants et usagers vis à vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires).

Vos activités principales Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de construction ;

Étudier la définition de l'ouvrage et du programme ; Participer au montage, planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des bâtiments ; Veiller à la bonne gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments ;

Coordonner les services et partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments et l'acte de construire ;

Aider à la conduite des projets inter et intra services, entre collectivités, entre État et collectivités, avec les partenaires externes ;

Rendre lisible les actions du service de manière à optimiser les échanges entre équipes, clients, entreprises ;

Représenter si besoin le maître d'ouvrage ;

Superviser l'organisation d'un chantier ;

Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat ;

Anticiper les dossiers de contentieux et les gérer ;

Prendre en compte de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments.

Assurer la commande publique pour les projets de travaux et les contrats de maintenance et analyser les offres d’entreprises dans le cadre des consultations pour les travaux,

Suivre les missions d’expertises externes

Assurer l’Astreinte communale Aider à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti ;Participer au montage, planification, coordination d'opérations de construction, réhabilitation des bâtiments ;

Vos compétences : Savoir : Notions de coût global

Très bonne connaissance et expérience en matière de travaux, exploitation et entretien, des bâtiments

Maitrise de la réglementation e matière d’environnement, hygiène, sécurité, sureté dans les bâtiments

Maîtrise des fondamentaux du développement durable et de la législation environnementale

Outils de pilotage opérationnel des activités

Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics, code du travail

Codes relatifs à la construction

Démarches qualité environnementale des bâtiments (QEB)

Code de la construction et de l'habitation

Code de l'environnement, code de l'urbanisme

Code général des propriétés et personnes publiques, code du travail, code du patrimoine Savoir-faire : Aisance relationnelle

Notion de gestion des conflits,

Animation de réunions, management de projet, transversalité

Synthèse, reporting d’activité

Veiller à la bonne exécution et à la qualité des prestations

Diriger et encadrer ses collaborateurs (chefs de service) et savoir gérer les moyens affectés à la direction Savoir être : Réactivité, disponibilité

Capacité d’adaptation

Rigueur et méthode

sens de l’organisation et du management des équipes, rigueur

esprit d’initiative et force de proposition.

Respect de la confidentialité des informations,

Disponibilité,

Exigences : Bac +5 dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (ingénieur, architecte, économiste de la construction…)

Permis B obligatoire

