La mairie d’Ajaccio recrute son Cuisinier A merria d’Aiacciu ricruta u so Cucinaru

Filière technique – Catégorie C

Date limite de Candidature : 21/10/2021



Description du poste

En qualité de cuisinier vous serez en charge d’élaborer les repas des enfants dans des conditions optimales d’hygiène et de sécurité.



Vos activités principales

Responsabilités et fonctions : Assurer la production des préparations culinaires ;

Elaborer des menus avec la directrice

Assurer une diversité alimentaire tout en tenant compte des nouvelles directives en matière d'alimentation

Assurer les commandes et la gestion du stock alimentaire

Réceptionner et vérifier les marchandises : dates, emballages…

Mettre en place des normes de sécurité et HACCP : températures, conservation, respect de la chaîne du froid, marche en avant, règles d'hygiène…

Faire la mise en place générale pour la préparation des repas

Assurer la préparation quantitative des repas, prise en compte des menus à caractère particulier (allergie, nationalité)

Préparer les mets chauds, froids, desserts, goûters et fêtes

Effectuer les prélèvements d'hygiène

Déposer les repas sur les chariots et portage dans les sections

En fin de repas passer dans les sections pour évaluer le menu en terme tant qualitatif (satisfaction des enfants) que quantitatif afin d’éviter le gaspillage. Réajuster si besoin.

Assurer la prise en charge des retours de chariots

Participer aux activités ludiques Maintenance et hygiène des locaux et du matériel : Effecteur le rangement de la cuisine

Appliquer les procédures de nettoyage et de désinfection

Vérifier le bon fonctionnement du matériel, repérer les dysfonctionnements et les signaler

Entretien paillasse, évier, piano, four.

Vos activités spécifiques

En l’absence de l’agent d’entretien Rangement de la vaisselle de la veille (goûters)

Plonge (vaisselle enfants)

Entretien des paillasses

Préparation des chariots pour les goûters

Rangement des marchandises pour la semaine

Vos compétences

Savoirs : Principes et produits de nettoyage et de désinfection

Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP

Techniques culinaires Savoir-faire : Projets d’établissement

Règles et consignes de sécurité Savoir être : Sens de la responsabilité

Esprit d’équipe

Disponibilité

Discrétion

Esprit d’initiative

Conditions d’exercice du poste 37h30 par semaine selon le planning établi par la directrice de l’établissement Exigences CAP, BEP Cuisine Cuisinier.pdf (271.41 Ko)



