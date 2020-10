La mairie d’Ajaccio recrute son Contrôleur de travaux A Merria d’Aiacciu ricruta un Cuntrullori di travagli

Catégorie B ou C – Filière Technique

Date limite de Candidature : 23 octobre 2020



Description du poste :



Au sein de la Direction Générale des Services Techniques de la Ville d’Ajaccio, la Direction des Bâtiments a en charge la gestion des bâtiments et équipements communaux. Le contrôleur de travaux coordonne et gère, avec l’aide de collaborateurs ou d’entreprises, à partir d’un dossier technique et de différents outils et moyens, l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien dans le domaine du bâtiment. Il assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux.





Vos activités principales : Suivre les chantiers confiés aux entreprises Participer à la conception des ouvrages : Définir les modalités d’exécution Contrôler les devis d’entreprises Participer à la rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises

Organiser les travaux : Organiser les réunions de chantier Suivre la bonne exécution des travaux Gérer les plannings Assurer le suivi financier Etablir les métrés et les constats pour les situations de travaux Participer aux adaptations éventuelles de l’opération Coordonner les entreprises sur le chantier Rédiger les documents administratifs de chantier

Contrôler la bonne exécution : Contrôler le respect des délais et l’enveloppe financière Contrôler le respect des prescriptions techniques Vérifier le respect des clauses de sécurité et de la signalisation Organiser la réception des chantiers (mise en ordre du dossier “Conforme à l'exécution”, états des lieux avant / après, gestion des réclamations, etc..)

Vos compétences :

Savoir : Connaissance de la réglementation ERP et des procédures pour les contrôles périodiques réglementaires

Connaissance et pratique des marchés publics

Connaissance du fonctionnement des finances publiques territoriales

Méthodologies d’analyse et de diagnostic

Maitrise de l'ensemble des règles de l'art des travaux de bâtiments

Maitrise des règles d'exécution des marchés publics (Code des marchés, procédures internes, CCAG travaux)

Maitrise du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés de Travaux

Savoir-faire : Mener à bien l'exécution sous l'angle technique administratif et financier des contrats de travaux confiés à des entreprises par la collectivité : suivre la conformité des travaux au cahier des charges techniques,

Analyser et rendre compte des adaptations proposées et/ou rendues nécessaires par les contraintes du chantier,

Maitriser les quantités mises en œuvre par les entreprises et les plannings d'exécution,

Organiser et formaliser les réunions de chantier,

Réaliser les constats et transmettre les propositions d'acomptes mensuels proposés par l'entreprise,

Certifier le service fait par visa des factures,

Proposer l'édition d'ordres de service nécessaires à l'exécution du contrat,

Organiser les opérations préalables à la réception des travaux et formaliser ces démarches par l'édition et le renseignement des documents normalisés

Respecter les délais impartis



Savoir être : Rigueur

Sens du service public

Respect de la confidentialité des informations

Capacité à hiérarchiser les priorités

Disponibilité

Grande capacité d’initiative et de réaction



Exigences : Bac +2 dans une filière technique ou équivalent

Permis B obligatoire



