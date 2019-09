La mairie d’Ajaccio recrute son Contrôleur de Gestion A merria d’Aiacciu ricruta u so Cuntrullori di Gistione

Catégorie A

Date limite de Candidature : 11 octobre 2019







Description du poste Au sein du Contrôle de gestion, vous assisterez la direction dans la préparation et l’élaboration des documents de pilotages financiers, ainsi qu’à la réalisation d’audit.

Vos activités principales Réaliser les tableaux de bord financiers, (hebdo, mensuel, annuel, ponctuel), des recettes, des dépenses, des investissements, des ressources humaines.

Produire des documents d’aide à la décision à usage de la direction générale.

Analyser les données, préparer et formaliser des restitutions périodiques

Gérer, suivre, contrôler et alimenter le système de ventilation analytique des dépenses et des recettes en lien avec l’ensemble des services de la collectivité

Créer des requêtes et d’outils de gestion en réponse à des demandes d’information ponctuelles

Concevoir des outils de traitement et d’analyse de données en grande masse

Vos compétences Excel, Powerpoint version 2010 et suivante– niveau expert (expérience significative > 3 ans)

Expérience dans la réalisation d’audit

Maitrise des logiciel métiers : BO (niveau expert), Atre GF et RH

Maitrise des bases de données, conception de requêtes, et d’outils de traitement de données en masse

Maitrise des mécanismes comptables, formation supérieure en comptabilité et gestion indispensable

Maitrise des règles de la comptabilité publique

Maitrise des techniques d’analyse et de calcul de coût Savoir-faire : Concevoir, alimenter et contrôler des outils de pilotage financiers

Concevoir et alimenter des tableaux de bords

Être capable de concevoir et formaliser des procédures et des process

Savoir analyser les données comptables et financières Savoir être : Être autonome, polyvalent et réactif

Savoir travailler en équipe

Faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse associé à des aptitudes rédactionnelles

Avoir un sens aigu de l’organisation

Être rigoureux et précis

Savoir se rendre disponible

Faire preuve de curiosité professionnelle et d’initiative

Faire preuve de discrétion au regard des informations recueillies Exigences : Expérience dans le domaine du contrôle de gestion Savoir :Savoir-faire :Savoir être :

