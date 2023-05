La mairie d’Ajaccio recrute son Chef de service Médiation culturelle A merria d’Aiacciu ricruta u so capisirviziu di a mediazioni culturali

Filière administrative– Catégorie A

Date limite de Candidature : 5 juin 2023



Description du poste

Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la culture, le chef de service de la médiation culturelle sera chargé d’encadrer les différents secteurs de médiation de son service : jeune public, programmation, ateliers et acteurs culturels et politique de la ville.



Vous élaborerez, mettrez en œuvre et évaluerez les activités de médiation, d'éducation artistique et culturelle, et, d'animation liées à la programmation de la structure, conformément aux objectifs de la direction de la culture.

Enfin, vous mettrez en œuvre des actions de médiations auprès des différents publics identifiés et en particulier le jeune public sur le territoire en lien avec les acteurs concernés et valorise les ressources et services de la culture.

Vos activités principales Elaborer le programme d’actions culturelles annuelles et le budget afférent en collaboration avec la direction ; Coordonner et assurer le suivi du budget.

Elaborer les outils de médiation en direction de publics identifiés et développement de partenariats avec les acteurs concernés.

Créer, préparer, organiser et mettre en œuvre un projet territorial d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse.

Développer des outils pédagogiques à destination de la jeunesse (scolaire, périscolaire,…).

Développer des actions de sensibilisation en faveurs de tous les publics.

Développer des partenariats avec les acteurs culturels, sociaux et éducatifs locaux en développant des logiques de transversalité de l’action publique.

Coordonner les supports d’information en lien avec les actions culturelles, artistiques et pédagogiques.

Organiser des évènements et des opérations exceptionnelles

Evaluer les activités de manière qualitative, quantitative et réaliser le bilan financier. Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques Contrôler l’entrée de salle lors de spectacles et cinéma, placement.

Organisation d’évènements et d’opérations exceptionnels. Condition d’exercice du poste

Rythme de travail :

Temps complet



Conditions particulières :

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à

l’organisation des spectacles (nuits, week-ends).



Vos compétences

Savoirs et savoir- faires : Expérience de médiation culturelle.

Connaissance des pratiques culturelles des publics.

Connaissance du tissu associatif et des enjeux en matière d’éducation artistique et en médiation sur le territoire

Grandes qualités relationnelles et humaines, goût pour l’échange, curiosité

Fortes qualités rédactionnelles, d’organisation et de rigueur

Connaissance des outils informatiques et des supports numériques, statistiques et des pratiques multimédia Web 2.0. Savoir être : Sensibilité et connaissance des publics.

Sens du travail en équipe, de l’animation et du pilotage d’une équipe

Rigueur et sens de l’organisation

Anticipation et sens des responsabilités

Esprit de synthèse, capacité à prioriser

Aisance à communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit

Autonomie, réactivité, dynamisme et disponibilité Exigences : Niveau d’étude : Bac +3

Expérience significative sur un poste similaire

Expérience dans le domaine de la politique des publics culturels et dans la gestion de projets

Permis B et véhicule requis Chef de service médiation culturelle DLC 05 06 2023.pdf (302.55 Ko)



