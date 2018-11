La mairie d’Ajaccio recrute son Chef d’équipe Pôle énergie et réseaux Cadre d’emplois de : adjoint Technique, Agent de Maîtrise ou technicien

Date limite de Candidature : 28 novembre 2018



CHEF D'EQUIPE ENERGIE ET RESEAUX.pdf (170.55 Ko)



Description du poste En qualité d’encadrant d’une équipe, vous assurerez la mise en place, la dépose, le diagnostic et le contrôle des équipements relevant du service Eclairage Public. Pour cela vous effectuerez les travaux et intervenions en hauteur (utilisation de nacelles élévatrices de pont roulant ou d’échelles).

Vous effectuerez les travaux et interventions d’entretien courant des équipements d’éclairage Public et des divers réseaux gérés par le service Eclairage Public y compris les interventions sous tension.

Vos activités principales Effectuer des travaux et des interventions d’installation, d’entretien et de dépannage en hauteur (utilisation de nacelles élévatrices de pont roulant ou d’échelles).

Mettre en place, Déposer, Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant du service Eclairage Public.

Réaliser des travaux ou des interventions en suivant des directives hiérarchiques avec ou sans documents techniques.

Assurer les alimentations électriques des manifestations autorisées et/ou organisées par la commune.

Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix.

Appliquer les normes et les techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels.

Saisir et évaluer le déroulement des opérations d’entretien.

Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif.

Appliquer la réglementation de l’éclairage public.

Rendre compte à la hiérarchie.

Effectuer un petit relevé de plan, effectuer un croquis coté.

Lire, comprendre, appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité.

Participer aux réunions de chantiers.

Coordonner son intervention avec d’autres corps de métiers.

Dépanner, reconditionner, rénover et installer le matériel électrique et non électrique :(armoires de commandes, motifs lumineux, lanternes....).

Utiliser le matériel pour travaux en hauteur.

Utiliser le matériel informatique.

Gérer un stock.

Activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques  Participation à la réalisation de manifestations festives (noël, braderies, etc.)

Conditions particulières Déplacements fréquents sur le terrain et sur divers locaux du Pôle Energie-Réseaux, disponibilité, travaux fréquents en horaires de nuit ou/et en horaires décalées.

Vos compétences  Statut de la fonction publique territoriale.

 Règles d’entretien des réseaux du Pôle Energie Réseaux de la ville d’Ajaccio.

 Connaître les règles du management.

 Réglementation ERP.

 Normes en vigueurs (NF C15 100, NF C 17 200 EN 40 Arrêté technique 2001, NF 18 510 ….).

 Normes sanitaires.

 Bases de la communication orale et écrite.

 Techniques de lecture de plan.

 Notions d’ergonomie.

 Consignes de sécurité du travail.

 Techniques de signalisation temporaires.

 Techniques de conduite d’engins et de véhicules.

 Techniques d’utilisation des nacelles élévatrices. Savoir-faire :  Maîtriser les techniques et réglementations liées aux installations électriques.

 Détecter les dysfonctionnements et y remédier.

 Appliquer la réglementation de l’éclairage public, de la SLT.

 Rendre compte à la hiérarchie, reporting

 Lire et comprendre un plan.

 Utiliser le matériel pour travaux en hauteur.

 Savoir programmer les organes de commande des armoires des différents réseaux de la ville.

 Appliquer et faire appliquer les règles et consigne de sécurité liées aux travaux en cours.

 Conduite des véhicules de service avec attention.

 Lire et comprendre une notice d’entretien. Savoir être :  Prudent, appliqué.

 Réactif, discipliné.

 Disponible et posséder le sens de l’urgence.

 Sens de la hiérarchie.

 Management d’une équipe.

 Sociable Savoir :Savoir-faire :Savoir être :

Exigences Obligatoires :  Habilitation « chargé » de travaux (travaux sous tension).

 Habilitation à la conduite de nacelle (CACES). Préconisés :  Balisage des chantiers.

 Premier secours (Sauveteur secouriste du Travail).

Conditions d’exercice du poste Travaux et interventions sur la voie publique.

 Intervention sous tension.

 Travaux en hauteur.

Protection individuelle obligatoire selon l’activité :

 Port des protections contre les chocs électriques et les flashs (Intervention sous tension).

 Port des EPI dans tous les cas (Gants, Gilet classe 2, chaussures de protection, casque, harnais pour travaux en hauteur.

