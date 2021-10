La mairie d’Ajaccio recrute son Assistant service social du Dispositif de Réussite Educative au sein de la Direction Générale Adjointe Jeunesse, vie des quartiers et développement social A merria d’Aiacciu ricruta u so Assistanti sirviziu suciali



Filière Sociale – Catégorie A

Date limite de Candidature : 12/11/2021





Description du poste



Sous l’autorité de la coordinatrice du Dispositif de Réussite Educative, pour 80% de son temps de travail, l’assistant aura pour rôle d’orienter les familles sur leurs droits, d’évaluer la situation familiale des enfants repérés dans le cadre du DRE et de participer aux réunions de coordination (EPS et ERE) et de synthèse ainsi qu’aux actions spécifiques de formations.

Il assurera également, durant 20% de son temps de travail, le rôle d’assistant social des agents municipaux.



Vos activités principales

Sur 80% de son temps de travail :

Accueillir et informer les familles, soit dans les locaux de la Réussite Educative, soit au domicile.

Etablir et poursuivre le partenariat avec les travailleurs sociaux de la Collectivité unique, de l’Inspection Académique et des associations de prévention.

Contribuer à la consolidation du réseau.

Evaluer les situations individuelles et proposer un parcours de réussite concerté avec les acteurs des Equipes Pluridisciplinaires de soutien (EPS).

Assurer le suivi des actions individuelles préconisées par les EPS.

Accompagner des groupes dans le cadre de projets collectifs d’aide à la responsabilité parentale.

Rendre compte de ses activités au coordonnateur.

Assurer une veille sociale et juridique.

Sur 20% de son temps de travail :

Procéder à l’analyse de situations et du contexte social et professionnel ;

Définir et mettre en place de plans d’actions ;

Intervenir dans les situations d’urgences graves et/ou complexes et accompagner les victimes ;

Rédiger des rapports sociaux dans le respect de la déontologie du métier et du cadre défini par la collectivité

Apporter des conseils techniques et du soutien aux agents en position hiérarchiques dans la gestion des situations individuelles ou collectives sensibles ;

Accompagner les changements avec une analyse des situations, des propositions d’axes amélioration et en réalisant et suivant un accompagnement personnalisé intégrant la dimension psychologique du changement ;

Identifier, analyser les risques psycho-sociaux et contribuer à la mise en place et au suivi d’actions préventives ou curatives ;

Conduire des interventions auprès des personnes ou collectifs de travail

Vos activités occasionnelles

Participation aux animations dans les établissements scolaires, spectacles espace diamant

Condition d’exercice du poste



Rythme de travail : Déplacements fréquents sur le territoire, dans les établissements scolaires, au domicile des familles. Horaires réguliers avec amplitude variable selon les besoins du service public.



Conditions particulières : Grande disponibilité. Dans certains contextes, risques d’incivilités et de violences dans la relation aux personnes, respect absolu du secret professionnel.

Métier d’aide défini et réglementé part l’article L 411-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.



Lieux d’intervention : tous les quartiers concernés par la cité éducative (Jardins de l’Empereur, Saint jean, loretto, Cannes, Salines, Pietralba, Boddicione)



Exigences

Diplôme d’Etat d'assistant territorial socio-éducatif.

Licence Sciences de l’Education.

Vos compétences Savoirs : Informer sur les différents dispositifs d’aide sociale

Expliquer le cadre réglementaire et institutionnel de l’action sociale

Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide

Comprendre et se faire comprendre des usagers et des partenaires

Favoriser l’expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser

Conduire des entretiens d’aide et d’accompagnement

Elaborer un pré diagnostic sanitaire, matériel, financier et psychologique des personnes en difficulté et évaluer la situation

Elaborer un projet global d’intervention sociale

Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement

Réaliser un diagnostic complexe social et/ou éducatif

Favoriser l’autonomie de la personne

Accompagner des groupes et communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet collectif

Définir des objectifs, recadrer et piloter la progression du projet

Se faire reconnaître comme tiers référent

Identifier, accompagner, se mettre à distance et désamorcer une situation de crise

Permettre l’accès effectif aux droits et faire reconnaître les intérêts de la personne

Réaliser des enquêtes sociales

Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples

Réagir avec pertinence aux situations d’urgence et ordonner les priorités

Favoriser les échanges entre intervenants auprès des différents groupes sociaux

Animer des réseaux de réflexion d’échanges de pratiques Savoir-faire : Bonne connaissance des procédures administratives et des partenaires locaux.

Connaître les risques professionnels et appliquer le cadre législatif et réglementaire, de déontologie, de confidentialité et d’éthique

Maitrise des outils informatiques et de communication

Rédiger des fiches de présentation pour les EPS

Savoir-être : Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

Autonomie dans l’organisation du travail et les modalités d’intervention (permanence, rendez-vous, visites à domicile…)

Gestion du temps du travail et travail en équipe.

Très bon niveau relationnel et aisance rédactionnelle.

Analyse et discernement Culture du changement et de l’innovation Assistant Service Social.pdf (445.3 Ko)



