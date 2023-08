La mairie d’Ajaccio recrute son Animateur de l'architecture et du patrimoine A merria d’Aiacciu ricruta u so Animatori archititturali è di u patrimoniu.



Poste de catégorie A - Filière culturelle (conservateur du patrimoine/ attaché de conservation du patrimoine)

Date limite de candidature : 5 septembre 2023



Description du poste

Sous l’autorité de la directrice des Patrimoines l’animateur sera chargé de mettre en oeuvre le programme d’actions défini par la convention de Ville ou Pays d’art et d’histoire, conclue entre la Ville d’Ajaccio, la collectivité de Corse et le ministère de la culture.



Vos activités principales :

• Gérer et animer le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine sur la base du projet scientifique et culturel établi ;

• Gérer et animer le site de l’antiquarium Saint Jean sur la base du projet scientifique et culturel établi ;

• Participer à l’élaboration de projet structurant au sein de la Direction des patrimoines mettant en valeur le Patrimoine de la Ville ;

• Assurer l’encadrement des agents de la Ville d’Ajaccio placés sous son autorité (effectif cible : 5 agents) ;

• Définir une programmation saisonnière au travers d’actions de sensibilisation à destination de la population locale (jeune public, scolaire, toutes typologies de publics) ;

• Former les guide-conférenciers et les médiateurs touristiques et sociaux ;

• Accueillir le public touristique en mettant à sa disposition des programmes de visites découvertes ;

• Concevoir des actions de communication et de promotion de l’architecture et du patrimoine ;

• Impulser des collaborations avec les acteurs culturel et touristiques, de loisirs ou d’infrastructures de proximité (ex : centre sociaux, maison de quartier, médiathèques…) ;

• Assurer la gestion des éditions et publications relatives au patrimoine de la Ville (recherches et ouvrages de vulgarisation ainsi que supports de médiation, etc.).



Vos compétences :

Savoirs :

• Enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques patrimoniales et culturelles ;

• Marketing territorial ;

• Culture générale, artistique, historique et scientifique ;

• Fonctionnement des collectivités territoriales et du développement local ;

• Création de parcours de visite et de programmation patrimoniale.



Savoir-faire :

• Techniques rédactionnelles ;

• Elaborer et participer à un projet à différents niveaux ;

(Social, établissement, éducatif, pédagogique) ;

• Organiser un planning d’activités.



Savoir être :

• Aisance relationnelle et rédactionnelle ;

• Polyvalence

• Créativité

• Capacité à communiquer

• Capacité d'organisation

• Autonomie

• Esprit d’initiative

• Esprit d’équipe

• Rigueur



Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail : Temps complet

Conditions particulières :

• Possibilité d’horaires décalés, week-end et jours fériés, etc.



Exigences :

• Maitrise de l’anglais

• Être titulaire du grade de conservateur du patrimoine / attaché de conservation du patrimoine ou contractuel

• Niveaux de diplôme requis : Bac + 3 et supérieur en histoire, histoire de l’art, architecture ou médiation culturelle, guide interprète national



Modalités de candidature :

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae, une photocopie des diplômes requis.

Après une présélection des candidatures sur CV et lettre de motivation le recrutement se fera suite à une épreuve orale d’admission organisée comme suit :

- Présentation du candidat (10 min)

- Note méthodologique en lien avec un sujet transmis aux candidats 15 jours avant l’épreuve oral (20 min)

- Série de questions réponses avec les membres du jury (15 min)

