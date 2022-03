La mairie d’Ajaccio recrute son Animateur Accueil de Loisirs Sans Hébergement A merria d’Aiacciu ricruta u so animatori pà i centri d’asgi

Adjoint d’animation ou autre sous condition de diplômes

Date limite de Candidature : 20 avril 2022





Description du poste



Vous serez chargé de construire et d’animer un projet pédagogique avec l’équipe d’animation mais aussi d’encadrer les enfants en ALSH (3 à 11 ans).

Dans ce cadre vous devrez rechercher, concevoir et organiser de nouvelles activités tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.



Vos activités principales

·Assurer l’encadrement des groupes d’enfants sur le temps extrascolaire

·Assurer l’accueil des parents, la transmission d’informations

·Concevoir des programmes d’activités de l’ALSH

·Assurer l’encadrement des activités



Activités occasionnelles ou spécifiques

·Possibilité d’intervenir sur des manifestations organisées par la Ville en fonction des besoins (patinoire, arbre de Noël, Marché des jeunes…).

·Remplacer occasionnellement le directeur par dérogation Jeunesse et Sports (selon expérience) dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de moins de 50 enfants.



Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Activité à temps plein Horaires : variables en fonction de l’affectation périscolaire ou extrascolaire.

Conditions particulières : Annualisation du temps de travail. Travail les mercredis en périodes scolaires, les petites et grandes vacances scolaires (11 heures/jour).

Préparation des ateliers en semaines scolaires (6 heures/semaine).

Service Minimum d’Accueil (SMA) : réquisition des agents en fonction des besoins

Spécificités : Missions d’animation sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances scolaires). Vos compétences

Savoirs : Législation et la réglementation des ACM

Animations spécifiques aux différentes tranches d’âge

Environnement territorial

Techniques d’animation

Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité

Démarches qualité

Techniques et outils d'évaluation des animations

Savoir-faire : Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets

Définir le projet d’animation

Animer des réunions de coordination

Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services

Animation et développement de partenariats

Savoir être : Esprit d’équipe

Sens des responsabilités

Réactivité



Exigences : Diplômes relatifs aux secteurs de l’animation, de l’enfance et de la jeunesse (BAFA, CAP petite enfance…), diplômes professionnels fortement souhaités.

Maîtrise de la Langue Corse souhaitée

