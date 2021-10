La mairie d’Ajaccio recrute ses Agents de patinoires A merria d’Aiacciu ricruta i so Agenti pà a pattinatoghja



Filière Technique – Catégorie C

Date limite de Candidature : 29/10/2021





Description du poste

L’agent de patinoire exerce ses fonctions sous l’autorité du responsable d’équipe et en lien avec le régisseur technique. Il contribue à la propreté et à l’entretien de l’équipement et du matériel. Il est garant de la sécurité des pratiquants et participe aux différentes missions en lien avec l’accueil des usagers. Il veille à la qualité de la glace et participe à son entretien.



Vos activités principales Assurer la préparation et le rangement du chalet d’accueil de la patinoire lors du montage et du démontage (racks a patins, étagères, etc…)

Entretenir l’espace patinoire : nettoyage et petite maintenance des vestiaires, zones publiques.

Entretenir le matériel pédagogique et les patins : vérification et contrôle de l’état des patins,

Gérer les flux entrées et sorties

Gérer les patins : distribution, récupération, rangement sur les racks (rangement des chaussures du public à la place des patins) et des équipements de protections

Ranger quotidien du local d accueil de la patinoire et du local de repos

Participer aux efforts d’accueil et d’accompagnements des usagers : accueil du public dans la convivialité

Surveiller et gérer du public sur la glace et dans le chalet d’accueil

Encadrer le public sur la glace afin de sécuriser les patineurs

Participer à l’animation de l’équipement et à la dynamique générale d’équipe.

Assurance des premiers soins aux blessés avant l’arrivée des secours des personnes blessées

Contrôle du pass sanitaire à l’entrée de la patinoire

Condition d’exercice du poste



Rythme de travail : Amplitude horaire du lundi au dimanche de 10h à 19h

Organisation du temps de travail : par roulement d’équipe en journée continue ou demi journée selon planning

Période de contrat : du 25 novembre 2021 au 4 janvier 2022



Vos compétences Savoirs être : Réactivité et disponibilité pour assurer un service de qualité.

Prise d’initiative et capacité à alterner le travail en équipe et le travail en autonomie.

Sens du service et de la relation client.

Exigences

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur souhaité

Agents de patinoire.pdf (229.59 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer