La mairie d’Ajaccio recherche un profil de chargé de mission des affaires européennes et internationales A merria d’Aiacciu ricerca un prufilu d’incaricatu di missioni pà l’affari aurupeani è internaziunali

Cadre d’emploi de : attaché territorial

Date limite de Candidature : 28 décembre 2018



Description du poste Vous contribuerez à mettre en oeuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique européenne et de coopération internationale.

Vous apporterez aux services opérationnels et aux partenaires de la collectivité, une ingénierie à la bonne compréhension des programmes européens existants et à la mise en oeuvre de projets de portée européenne et internationale, afin de contribuer à en favoriser l'émergence et la bonne mise en oeuvre.



Vos activités principales Assister le/la Directeur-trice des Affaires Européennes et Internationales dans l’encadrement et la gestion des activités de la Direction et dans l’exercice de ses missions ;

Assurer la mobilisation des programmes communautaires sur les projets portés par la Ville.

Assister la hiérarchie dans le processus de décision, dans l’élaboration des stratégies et dans la définition des priorités ;

Assurer l’ingénierie de projets à travers l’élaboration de demandes de subventions et de réponses aux appels à projet ;

Assurer l'exécution des projets conformément aux engagements contractuels pris par la collectivité ;

Assister les personnels des services de la Ville impliqués dans les projets, dans l’exécution des activités inscrites dans les actes contractuels ;

Répondre aux attentes et sollicitations des autorités de gestion des programmes ;

Valider la constitution des bilans d’exécution intermédiaires et finaux des projets, afin d’appeler les subventions en remboursements des dépenses supportées par la Ville dans le cadre des projets ;

Assurer le suivi des procédures de remboursements de fonds ESI et réduire au maximum les délais de remboursement de ces fonds ;

Assurer la mise à jour des tableaux de bord de gestion et de suivi des projets programmés ;

Construire les DCE des MAPA de la Direction et suivre les procédures de marchés et les marchés attribués ;

Superviser et /ou procéder à l’engagement et au mandatement des dépenses (Marco Web, ASTRE) ;

Assister la Direction dans le processus de définition des dépenses et des recettes des projets programmés et dans l’établissement du budget de la Direction ;

Contribuer à la mise à jour du dispositif de communication de la Direction (Produire des projets de contenus pour diffusion ….), contribuer à la réalisation de différents supports de communication, participer à l’organisation et la mise en oeuvre d’évènements (séminaires…) permettant de valoriser les projets menés par la collectivité.

Participer à la préparation et participation à diverses réunions sur le territoire régional et à l’étranger (Comités de Suivi, Comités de pilotage, Comités techniques, Séminaires…).

Vos compétences Savoirs : Connaissance du contexte de la programmation et de la gestion des projets européens

Connaissance du fonctionnement des services de l'Etat et des Collectivités territoriales

Connaissances des procédures administratives (préparation des marchés à procédures adaptées et budgétaires, élaboration et exécution des budgets)

Connaissances juridiques en droit communautaire et code des marchés publics

Méthodologie du cycle de gestion de projet

Maîtrise de l'expression écrite et orale du français (rédaction de rapport, de notes et comptes-rendus) Savoir-faire : Maîtrise des logiciels bureautiques (Microsoft office) et autres logiciels de gestion dédiés

Organisation et gestion des relations humaines et professionnelles internes et externes

Travailler en équipe

Respect des délais, des procédures et des règles Savoir être : Autonomie

Esprit d'équipe

Diplomatie

Sens de l’écoute, contact et dialogue

Exigences Expérience dans un poste équivalent souhaitable

Maîtrise des langues étrangères (anglais et italien)

Permis B Bac +4 ou 5

