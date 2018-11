La mairie d’Ajaccio recherche un profil d’Infirmier Coordonnateur en Médecine Préventive et Professionnelle A merria d'Aiacciu ricerca un prufilu d'infirmieri cuurinatori in medicina da privena è prufissiunali

Cadre d’emploi de : Infirmier Territorial en soins généraux

Recrutement statutaire uniquement

Date limite de Candidature : 28 novembre 2018



Description du poste Vous effectuerez des actions de prévention, de dépistage et d’éducation au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Vos activités principales Assurer des consultations guidées par le concept de santé perçue permettant d’évaluer le vécu du travail, les évènements de santé, d’analyser les situations, de relever des faits saillants.

Transmettre les informations utiles au médecin

Garantir la traçabilité des expositions professionnelles

Assurer la continuité du suivi en santé au travail du salarié

Assurer une prévention et une éducation adaptée au poste de travail et aux risques professionnels

Assurer l’expression du rôle propre infirmier Prévention collective : Sensibiliser aux risques professionnels dans un objectif de santé au travail d’une population ciblée, sous la forme la plus approche (chaque intervention fait l’objet d’un rapport écrit afin d’en assurer la transmission, le suivi et la traçabilité). Intervention sur site sur délégation du médecin du travail et accord des autorités territoriale et administrative : Étudier les postes

Participer aux CHSCT Visites des lieux de travail

Rédiger les fiches de visite sur sites

Analyser les fiches de données de sécurité

Consultations infirmières sur « prescription » du médecin du travail, sur protocole et sous réserve de la validation de la démarche par les autorités territoriale et administrative :

Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques Pratiquer des d’examens complémentaires spécifiques (audiométrie, spiromètre, etc.…)

Assurer des Conduites d’entretien

Assurer l’état de santé, rôle d’alerte et de dépistage de situations individuelles de santé pouvant mettre en danger le salarié lui-même, son entourage professionnel et son employabilité

Rechercher des expositions professionnelles, de situations de travail à risque.

Éducation à la santé au travail

Réaliser des diaporamas, brochures, courriers, Assistance du médecin dans l’élaboration de ses rapports.

Participer à la démarche de qualité selon le projet de service

Assurer des Stocks de matériels et produits médicaux et pharmaceutiques.

Rédiger les cahiers des charges pour les fournitures et services dont le service a la responsabilité. Liaison avec le Pôle Financier & Marchés pour ces questions.

Participer à des groupes de travail (S’inscrivant dans une conduite de projet de service en lien avec les problématiques de santé au travail)

Participer à des conférences, études, échanges interprofessionnels menant à l’enrichissement de la profession infirmière

Participer à des conférences, études, appropriation de notes documentaires, techniques, scientifiques menant à l’actualisation des connaissances dans le domaine de la santé au travail et plus spécifiquement concernant la branche professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics.

Assurer les soins infirmiers non invasifs

Vos compétences Connaissances des pathologies, de leur dépistage, et de leur surveillance

Connaissances de l’éducation à la santé et de sa promotion.

Connaissances des risques professionnels, de leur évaluation et de leur prévention, incluant les règles d’hygiène.

Connaissances réglementaires. Savoir-faire : Conduite d’entretien,

Relation d’aide,

Animation de groupes,

Organisation et gestion du temps,

Communication en santé au travail (élus, groupes, partenaires extérieurs)

Gestion de projets,

Gestion des urgences,

Gestion de la pharmacie et du matériel (stocks).

Élaboration d'un cahier des charges pour les fournitures et services dont le service a la responsabilité.

Utilisation des outils informatiques. Savoir être : Adaptation aux besoins,

Écoute,

Discrétion,

Communication,

Aptitudes au travail en équipe,

Savoirs :

Exigences : Diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière ;

Formations en médecine préventive et professionnelle

Référent Santé Sécurité au Travail

