La lune des baies mure

Spectacle pour enfants et adultes.



Au coeur d'une scénographie sur roulette, mouvante et changeante, voyagez de tableau en tableau en découvrant les aventures de Sol, petite fille téméraire et curieuse.



Chaque tableau vous entraîne dans les méandres de son esprit, sa mythologie, ses peurs, ses rêves, ses doutes et ses espoirs.

Mais à qui parler quand les adultes sont trop grands et les petits trop petits pour comprendre ?



Heureusement Manì est là, silencieuse et attentive. Mais pour combien de temps ?