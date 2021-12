La gendarmerie nationale recrute en Corse



Vous avez entre 17 et 26 ans, la gendarmerie nationale recrute en Corse.

Après une formation rémunérée de deux semaines au camp de gendarmerie d'Aspretto vous serez affecté à Ajaccio ou à Bastia.

Vous êtes titulaires d’un diplôme correspondant au poste proposé ou vous détenez une expérience avérée, la région de gendarmerie de Corse vous propose :

2 postes d’employés polyvalents de restauration (service en salle, hôtellerie..) sur Ajaccio ;

(service en salle, hôtellerie..) sur Ajaccio ; 1 poste d’informaticien ;

; 2 postes d’horticulteurs/jardinier paysagiste sur Bastia et Borgo.

Inscrivez-vous sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/ et vous serez convoqué pour réaliser les tests de sélection à Ajaccio ou à Bastia en fonction de votre lieu de domicile.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le pôle recrutement de la région de gendarmerie de Corse au 04 20 00 73 93



Être gendarme adjoint volontaire, c’est signer un contrat pouvant aller jusqu’à 6 ans.

Être gendarme adjoint volontaire, c'est signer un contrat pouvant aller jusqu'à 6 ans.

Hébergé gratuitement sur le lieu d'emploi, vous aurez les avantages liés au statut de militaire et avant la fin du contrat, vous bénéficierez d'un accompagnement au concours d'entrée dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, soit d'une aide financière à la reconversion.



