La cuisine d’empire se met en scène dans le Salon Napoléonien de l’Hôtel de Ville

Le temps d’un après-midi de tournage, le nouveau magazine culinaire de France 3 baptisé « Mon Grain de Sel » investit le Salon Napoléonien de l’Hôtel de Ville ce vendredi 7 décembre.



« Mon Grain de Sel » est un nouveau magazine produit par NOVITA PROD pour France 3. Il propose chaque semaine de partir à la rencontre du patrimoine culinaire, du patrimoine matériel et immatériel d’un lieu.

Pour cette première à Ajaccio, les téléspectateurs découvriront l’art culinaire au temps de Napoléon…

Quoi de plus symbolique, donc, de choisir le Salon Napoléonien, lieu consacré aux portraits et aux bustes de Napoléon et de sa famille, des oeuvres réalisées par les plus grands artistes de l’époque, pour mettre en scène cette ambiance. Autour d’une table au style très « impérial », la présentatrice Marina Raibaldi s’improvisera hôtesse de maison et recevra pour l’occasion des convives qui nous ferons voyager dans l’art de vivre de cette époque.

Au menu : deux dégustations et un dessert surprise …



Romuald Royer, chef étoilé de la table du Lido à Propriano et propriétaire de « chez Mani » à Ajaccio, fera découvrir sa recette du veau Marengo, une variante du poulet Marengo, un des plats préférés de Napoléon Ier. Il sera accompagné d’un cuisinier amateur, Pierre Plat, qui proposera un rôti de veau Orloff avec purée de Butternut.

Avec eux, on soulignera la présence de Jean-Jacques Abbatucci, producteur du veau éponyme et de Jean-Marc Olivesi, Conservateur de la Maison Bonaparte et spécialiste de l’Histoire de la Ville.

L’émission a pour ambition d’évoquer à travers cette mise en scène la présence de l’héritage Napoléonien dans la Ville (la Maison Carrée, la bibliothèque et le Palais Fesch) et les lieux symboliques (les places, les statues) qui font appel à la mémoire de l’Empereur.



Un magazine à découvrir le jeudi 10 janvier sur France 3 et sur Via Stella.

