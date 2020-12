La crèche de l'hôtel de ville

A l’approche de Noël la mairie d’Ajaccio fait perdurer sa tradition patrimoniale et symbolique en l’installant sa crèche dans le hall de l’hôtel de ville. Issue d’une initiative des employés communaux ce décor est devenu au fil du temps une coutume attendue par la population ajaccienne. Une occasion de s’émerveiller pour les petits et comme pour les grands.



Longue de 3 à 4 m, la crèche est chaque année modifiée, au gré de l’inspiration des agents du services des espaces verts. Des nouveautés sont ajoutées, de nouvelles lumières, de nouveaux santons, des scénettes, des maisons, des montagnes… Pour créer un diorama plus vrai que nature d’un village méditerranéen que l’on aime regarder en prenant le temps de l’exploration.

Pour le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, « l'installation de cette crèche est le respect d'une tradition à laquelle les Ajacciens sont attachés. En cette période difficile, j'espère qu'elle apportera un peu de réconfort à celles et ceux qui viendront la redécouvrir ».