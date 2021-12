La crèche A Ciucciarella, mobilisée pour le TELETHON 2021

Les 2 et 3 décembre, la section des bébés avec notamment Justine, Emilie, Lauralee, Emilie, Oriane, Marie-Estelle, Anne-Marie, Sabrina, Morgan a organisé et proposé à l’attention des familles des enfants de la structure une animation au profit du Téléthon 2021.

Conception de sets de tables et de petites gourmandises étaient au rendez-vous.

Un engagement collectif pour collecter des dons au profit du Téléthon et permettre d’accélérer la recherche.