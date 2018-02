La collecte des ordures ménagères pour les particuliers Les ordures ménagères ou déchets ménagers résiduels sont constituées de tous les types de déchets qui ne se trient pas et n’ont donc pas vocation à être recyclés. Il s’agit de déchets non dangereux qui entrent facilement dans les sacs poubelle et qui ne sont pas issus d’activités spécifiques (déconstruction, chantier…).

En fonction de l’habitat, la CAPA collecte les déchets en colonnes enterrées, bacs de regroupement, bacs individuels et en sacs ; entre une et six fois par semaine ; à partir de 5h du matin ou de 19h pour les tournées nocturnes.

La CAPA collecte les déchets 7 jours/7.





Qu’est-ce qui compose les ordures ménagères ? Les ordures ménagères ou déchets ménagers résiduels se composent de tout ce qui n’est pas collecté de manière sélective (à l’exclusion des déchets dangereux) :

– les restes alimentaires des foyers qui ne disposent pas d’un composteur

– les emballages et contenants de type barquettes en polystyrène et films plastique

– la vaisselle jetable en cartons et plastique, dont les pots de yaourt

– les couches

– la petite vaisselle cassée (bien emballée)

La collecte des ordures ménagères pour Ajaccio Du lundi au dimanche

En 2018, la CAPA va poursuivre sa politique de déploiement des collectes en porte-à-porte partout où cela est techniquement réalisable. Pour les habitations qui ne sont pas accessibles aux camions, la CAPA a créé des points de regroupement collectés du lundi au samedi où la dépose des déchets doit se faire entre 19h et 21h.

Conformément au guide de collecte, la présence permanente des conteneurs sur la voie publique est interdite. Les bacs doivent être stockés dans un local dédié, fermé et isolé des locaux d’habitation. Les bacs sont mis à disposition après 19 heures la veille de la collecte. Ils sont remisés à l’intérieur après vidage.

Dans le centre-ville d’Ajaccio, en raison de contraintes techniques, la collecte des ordures ménagères (et des emballages) se réalise en sacs. Ceux-ci doivent être déposés sur l’itinéraire de collecte les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches, entre 19h et 20h, pour un enlèvement dans les meilleurs délais. Les mercredis sont réservés à la collecte en sac des emballages selon les mêmes modalités.

Pour les secteurs Santa Lina, Parata et Petit Capo, la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères a lieu les mardis et samedis (et celle des emballages les lundis).





Attention ! Pour les secteurs Casone, chemin d’Appietto, Confina, Loretto, Pietrabla, route d’Alata, Salario, Suartello, Vazzio, Boulevard Mme Mère, Aspretto et rue soleil levant/Méditerranée, les mercredis et les vendredis sont réservés à la collecte en porte à porte des emballages, entre 19h et 20h



Retrouvez le mémo concernant la collecte des ordures ménagères ainsi que le règlement de collecte en téléchargement ci dessous Mémo collecte en sac particuliers (1.26 Mo)

reglement de la collecte.pdr (819.49 Ko)



La collecte des ordures ménagères pour les communes du rural En 2018, la CAPA va poursuivre sa politique de déploiement des collectes en porte-à-porte partout où cela est techniquement réalisable. Pour les habitations qui ne sont pas accessibles aux camions, la CAPA a créé des points de regroupement collectés du lundi au samedi où la dépose des déchets doit se faire entre 19h et 21h.

Conformément au guide de collecte, la présence permanente des conteneurs sur la voie publique est interdite. Les bacs doivent être stockés dans un local dédié, fermé et isolé des locaux d’habitation. Les bacs sont mis à disposition après 19 heures la veille de la collecte. Ils sont remisés à l’intérieur après vidage.



Afa : du lundi au samedi selon les secteurs.

Le village est collecté les lundis, mercredis et vendredis.

Prochainement, les habitants bénéficieront du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Alata : du lundi au samedi selon les secteurs.

Le village est collecté les lundis, mercredis et vendredi.

Les habitants des quartiers de San Biaggio et Ranuchietto à Alata bénéficient du service de collecte en porte à porte.



Appietto : du lundi au samedi selon les secteurs.

Le village est collecté les mardis, jeudis et samedis.

Prochainement, les habitants bénéficieront du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Cuttoli-Corticchiato : Le village et la plaine sont collectés les mercredis et samedis.

La RN 193 est collectée les mardis, mercredis et vendredis.

La commune bénéficie du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Peri : Le village et la plaine sont collectés les mardis et vendredis.

La RN 193 est collectée les mardis, mercredis et vendredis.

La commune bénéficie du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Sarrola-Carcopino : du lundi au samedi selon les secteurs.

La commune bénéficie du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Tavaco : les mardis et vendredis.

La commune bénéficie du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.



Valle-di-Mezzana : les mercredis et samedis.

La commune bénéficie du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte et en bacs de regroupement.



Villanova : les lundis, mercredis et vendredis.

Prochainement, les habitants bénéficieront du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.

Et le traitement ? En Corse, le traitement des déchets résiduels s’effectue uniquement par stockage en centre d’enfouissement appelé Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).

Les déchets sont déposés dans un casier étanche où ils sont compactés par couches successives. Les lixiviats résultant de l’humidité sont stockés dans un bassin étanche puis traités par des installations spécifiques. Le biogaz produit par la fermentation des déchets est collecté par un réseau de captage installé sur le casier.

Les sites d’enfouissement sont des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préfectorales et contrôlées par les services de l’Etat.

Sont interdits ! Certains déchets, attention danger !

Sont exclus de fait les déchets qui figurent dans la liste non exhaustive suivante :

– Les bouteilles ou bonbonnes de gaz, même vides

– Les pneumatiques issus de tous types de véhicules : motocyclette, véhicules légers, poids lourds, agricoles…

– Les graisses alimentaires

– Les produits pharmaceutiques

– Les déchets contaminés provenant de l’hôpital ou des cabinets d’infirmiers libéraux

– Les déchets de viande des professionnels

– Les déchets issus des garages automobiles

– Les déchets dangereux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les déchets ménagers, sans créer de risques pour les personnes et l’environnement,

– Les déchets d’activités économiques (ex déchets industriels banals (DIB) ou DI non dangereux) non assimilés de par leur caractéristique ou leur volume

– Les déchets d’activité de soins (DAS)

Informations CAPA Infos déchets

Tél : 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel)





Téléchargez l'application CAPA Recyclage sur IOS

Téléchargez l'application CAPA Recyclage sur Android

Accueil Envoyer à un ami Imprimer