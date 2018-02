La collecte des cartons en 2018 Eccu a racolta di i cartoni pà u 2018

Pour un carton bien jeté, un carton nouveau créé !

100 tonnes de cartons récupérés permettent de produire 90 tonnes de pâte à carton recyclée.

Dans sa politique de réduction des déchets enfouis, la CAPA a développé des collectes spécifiques des cartons brun, que ce soit auprès des professionnels ou des particuliers.





Les cartons bruns des particuliers Trier ses cartons bruns permet de les valoriser, de leur redonner de la valeur. Il n’y a plus à hésiter, soyez impliqués, suivez le guide.

Les cartons doivent être :

– pliés, propres et sans aucun autre déchet

– déposés au lieu de collecte habituel des encombrants près des bacs à ordure ménagères

– à partir de 19h, la veille du jour de la collecte des encombrants

En cas de volume important ou pour toute autre question, contactez CAPA Info déchets au 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel).



Téléchargez le mémo cartons brun particuliers en cliquant sur la pièce jointe Mémo carton particuliers.pdf (3.26 Mo)



Les cartons bruns des professionnels Les cartons bruns issus de l’activité des professionnels représentent un volume suffisant pour leur dédier deux tournées de collecte spécifiques. Alors attention, les cartons pliés, propres et sans aucun autre déchet (plastique ou polystyrène) devront se tenir bien droits dans l’attente de leur camion spécialement « habillé de brun ».

– Entre Saint-Jean et les Sanguinaires, du lundi au samedi, les cartons sont à déposer à 19h devant les commerces, à l’exception du cours Napoléon et de ses rues adjacentes qui ont des points de regroupement.

– Pour les quartiers de Pietralba, de Mezzavia et de la Caldaniccia, les cartons sont à déposer sur la zone de passage du camion, entre 19h et 5h, du dimanche au vendredi.

En cas de volume de carton exceptionnel ou pour toute autre question, il suffit de contacter CAPA Info déchets au 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel).



Téléchargez le mémo cartons brun professionnels en cliquant sur la pièce jointe

a5-cartons-pros-2017.pdf (2.18 Mo)



